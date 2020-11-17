حتا يسابق الزمن لتجهيز الحارس ديدا لمباراة الفجيرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد المشرف العام على فريق حتا علي البدواوي، أن فريقه يستعد جيداً لملاقاة الفجيرة في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي الجمعة المقبل في الفجيرة، مشيراً إلى أن الجهاز الطبي يقوم بمجهود كبير من أجل لحاق اللاعبين المصابين بالمباراة، ومنهم حارس المرمى الأساسي أحمد ديدا، والبديل سعيد المسماري الذي لعب مباراة بني ياس الأخيرة.

وكان حتا قد ودع كأس الخليج العربي بعد التعادل أمام بني ياس في أبوظبي بهدف لكل لفريق.

وقال البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: «يبذل الجهاز الطبي مجهوداً كبيراً للحاق اللاعبين المصابين بالمباراة، من بينهم حارسي المرمى، بعد إصابة الحارس البديل سعيد المسماري وخروجه من مباراة بني ياس، وكان الحارس الأساسي أحمد ديدا مصاباً أيضاً، كما يوجد عدد من الإصابات منها عبدالله الصعيري، وحميد عباس، لكن مازال هناك وقت ونتمنى لحاقهم بالمباراة».

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