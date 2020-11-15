زاراغوسا: الفوز على الظفرة يظهر رغبة شباب الأهلي في الفوز بالكأس

المصدر: معاذ كمبال ـــ أبوظبي

ال مدرب شباب الأهلي، الإسباني جيرارد زاراغوسا، إن الفوز بثلاثية نظيفة على الظفرة في إياب الدور الأول من كأس الخليج العربي، الذي منح «فرسان دبي» بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في مجموع المباراتين بنتيجة 4-1، أظهر رغبة فريقه بصورة واضحة في الفوز بلقب الكأس في الموسم الحالي، بعد خسارة النهائي في الموسم الماضي أمام النصر.

وقال زاراغوسا في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة، التي أهلت الفريق لمواجهة خورفكان في ربع النهائي، إن لاعبي شباب الأهلي أظهروا خلال لقائي الذهاب والإياب من الدور الأول رغبتهم في الفوز باللقب، وإن الفريق ظهر بشكل جيد في لقاء الإياب بخلاف لقاء الذهاب، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 في ملعبهم بدبي.

وأضاف المدرب، الذي تولى المهمة خلفاً للأرجنتيني المقال رودولفو أروابارينا، أن الفارق بين لقائي الذهاب والإياب في مواجهة الظفرة هو أن الفريق استطاع أن يترجم الفرص بشكل أفضل في لقاء، أول من أمس، الأمر الذي مكّن شباب الأهلي من حسم اللقاء بثلاثية نظيفة سجلها لاعبوه على مدار الشوطين.

وأكد زاراغوسا أن التأهل للدور ربع النهائي هو الأهم بالنسبة لهم، خصوصاً أن الفريق أظهر الرغبة في الحصول على اللقب في الموسم الحالي، مشيراً إلى أن فريقه أيضاً افتقد لمجموعة من اللاعبين، وقال: «نعلم أن الظفرة غاب عن صفوفه مجموعة من اللاعبين، لكننا في المقابل أيضاً افقدنا تسعة لاعبين بسبب الانضمام للمنتخب الوطني والإصابات».

من جهته، أعرب مدرب فريق الظفرة، الصربي ألكسندر فيليسوفنتيش، عن خيبة أمله في عدم نجاح الفريق في الحصول على تذكرة الصعود للدور ربع النهائي، وأرجع السبب في الخسارة أمام شباب الأهلي إلى الغيابات العديدة في صفوفهم.

وقال في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: «الإصابات التي يعانيها الفريق كانت السبب الرئيس في الخسارة التي تعرضنا لها أمام شباب الأهلي، وستظل هذه المشكلة قائمة إلى حين اكتمال عقد اللاعبين بعودة اللاعبين المصابين للمشاركة في المباريات التي تنتظرنا».

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