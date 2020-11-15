فوز الإمارات ودبا الفجيرة في دوري الدرجة الأولى

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

حقق فريقا الإمارات ودبا الفجيرة انتصارين ثمينين، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى، إذ فاز الإمارات على الذيد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت، أمس، في ملعب نادي البطائح، سجل لـ«الصقور» علي مصطفى (18)، والبرازيلي دييغو دا سيلفا (68 ،88)، بينما سجل للذيد إبراهيم الحمادي (26).

وفي مباراة ثانية فاز دبا الفجيرة على ضيفه العروبة بهدفين من دون رد، سجلهما البرازيليان برونو ادواردو (11)، ولويس إدواردو (16) وشهدت المباراة عودة اللاعب محمد سالم للمشاركة مع الفريق، بعد تعافيه من الإصابة.

وكانت الجولة قد انطلقت، أول من أمس، وشهدت فوز دبا الحصن على مصفوت (3-2)، والبطائح على الحمرية ومسافي على التعاون (2-1).

وتصدر الإمارات ترتيب فرق البطولة برصيد ثلاث نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على دبا الفجيرة ودبا الحصن ومسافي.

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