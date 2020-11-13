شباب الأهلي يقهر الظفرة.. ويبلغ ربع نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قاد لاعب وسط شباب الأهلي، سعيد أحمد فريقه للتأهل للدور ربع النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد أن سجل هدفين من أصل ثلاثة نظيفة في مرمى الظفرة في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، في إياب الدور الأول من المسابقة ليحجز الفريق بذلك تذكرة الصعود بعد الفوز 4-1 في مجموع المباراتين.

وانضم فريقا شباب الأهلي وخورفكان واتحاد كلباء وبني ياس والفجيرة إلى الشارقة والنصر اللذين تأهلا سلفاً باعتبارهما بطلا دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي على التوالي، وذلك وفقاً للوائح المنافسة في شكلها الجديد في الموسم الحالي.

ولم يجد شباب الأهلي أي معاناة تذكر في مواجهة مضيفه الظفرة خلال اللقاء على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى ظهور مختلف لأصحاب الأرض عطفاً على نتيجة لقاء الذهاب التي كانت قد انتهت لصالحهم بالتعادل الإيجابي 1-1 في دبي، لكن "الفرسان" استطاعوا بسط سيطرتهم وأفضليتهم خلال اللقاء ومنذ البداية ليخمدوا بذلك إي محاولات للظفرة للاستفادة من تلك الأفضلية.

وقص البرازيلي، ايغور جيسوس شريط أهداف شباب الأهلي في اللقاء في الدقيقة 11 من ركلة جزاء نفذها بنجاح، فيما تسلم لاعب الوسط سعيد أحمد الراية من بعده ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 28 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت من بين أقدام الحارس خالد السناني.

وعاد سعيد أحمد وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 50 بعد متابعة ناجحة لكرة اصطدمت في زميله جيسوس داخل منقطة الجزاء ليحولها في شباك الحارس خالد السناني لكن الحكم ناصر آل علي اضطر للعودة لتقنية الإعادة التلفزيونية من اجل التأكد من عدم اصطدام الكرة باللاعب البرازيلي جيسوس قبل وصولها لزميله سعيد أحمد، واستمرت بعدها المباراة سجالاً بين الفريقين إلى أن أطلق الحكم صافرة النهاية بتأهل شباب الأهلي.

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