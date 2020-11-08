الشارقة يضرب الجزيرة بـ "ركلة" كورنادو

المصدر: أحمد طارق- دبي

قاد الإيطالي إيغور كورنادو الشارقة لتحقيق فوزاً ثميناً على الجزيرة بهدف دون رد، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، ليرفع "الملك" رصيده إلى 15 نقطة في صدارة لائحة الترتيب، ويتوقف رصيد "فخر أبوظبي" عند 8 نقاط.

سيطر الجزيرة على مجريات اللعب، وكان الطرف الأفضل في اللقاء في أول 30 دقيقة، بعدما تألق كل من عبدالله رمضان والجنوب إفريقي ثولاني سيريرو في التحكم بالكرة في وسط الملعب، بينما كاد رمضان أن يحرز الهدف الأول بطريقة رائعة عندما سدد كرة جميلة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بقليل (16).

من جهته اعتمد الشارقة على الهجمات المرتدة، وانطلاقات البرازيلي كايو لوكاس، والإيطالي إيغور كورنادو، ولكن افتقد "الملك" للدقة في التمريرات، ولم يشكل خطورة على مرمى علي خصيف.

وفي الدقيقة 36 حصل كورنادو على ركلة جزاء بمهارة، بعدما راوغ خليفة الحمادي، الذي قام بعرقلة نجم الشارقة داخل منطقة الجزاء، إذ أحرز اللاعب الإيطالي الهدف الأول ومنح "الملك" الأفضلية في الشوط الأول، رغم الفرص التي حصل عليها الجزيرة، وأبرزها تسديدة من علي مبخوت ومرت بجوار القائم (42).

وتلقى الجزيرة ضربة موجعة في الشوط الثاني، بخروج ثولاني سيريرو بداعي الإصابة، ونزول المالي عمر تراوري بدلاً منه، بينما أهدر علي مبخوت فرصة محققة، عندما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها عادل الحوسني (49).

وفي الدقيقة 53 تصدى القائم لفرصة خطرة من الشارقة، عندما لعب كورنادو ركلة ركنية، وحولها البرازيلي لوان بيريرا برأسه وارتدت من القائم، ورد علي مبخوت بتسديدة قوية تصدى لها الحوسني (57).

وارتفعت الإثارة في الدقائق العشر الأخيرة، بعدما ضغط الجزيرة لإحراز هدف التعادل، بينما تصدت العارضة لفرصة محققة من تسديد كايو لوكاس (83)، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة.

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