الوصل والعين إلى ربع نهائي كأس اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

تأهل فريقا الوصل والعين لكرة اليد إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، البطولة المؤجلة منذ مارس الماضي، عن موسم 2019-2020 لمرحلة الرجال، وذلك عقب تحقيقهما، أول من أمس، انتصارين مستحقين في ختام الدور التمهيدي، على حساب الظفرة بنتيجة 23-18، بينما فاز العين على ضيفه الوحدة 38-15، وضرب الوصل موعداً، السبت المقبل، مع الجزيرة في أولى مواجهات دور الثمانية، فيما يواجه العين شباب الأهلي.

وقضى نظام البطولة، وفق نظام القرعة التي أجريت مارس الماضي، بالتأهل المباشر لكل من فرق الشارقة ومليحة والجزيرة، وبني ياس والنصر وشباب الأهلي إلى الدور ربع النهائي، ووضع الوصل في مواجهة مع الظفرة بالدور التمهيدي، الذي ستسفر نتيجته عن تأهل الفائز للقاء الجزيرة في دور الثمانية، وهو الأمر ذاته الذي انطبق على وضع العين بالدور التمهيدي في مواجهة الوحدة، وتأهل الفائز للقاء شباب الأهلي.

وعرف الوصل تحت قيادة المدرب الوطني، خالد أحمد، كيفية ضمان بطاقة التأهل، بعد شوط أول، نجح لاعبي (الإمبراطور) في حسم نتيجته 10-7، وشوط ثانٍ بسط الوصل أفضليته المطلقة في مجرياته، ونجح في توسيع الفارق وإنهاء المباراة لمصلحته 23-18.

وفي سيناريو مغاير، ضمن العين بشكل مبكر تحقيق انتصاره العريض على الوحدة، بعد شوط أول انتهى لمصلحة (الزعيم) العيناوي بفارق كبير، بلغ 14 هدفاً وبنتيجة 21-7، وشوط ثانٍ واصل خلاله لاعبو العين تفوقهم الواضح وحسم نتيجة المباراة 38-15.

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