انتصارات باهرة لخيول غودولفين في أميركا وأستراليا

المصدر: جوني جبور - دبي

أكدت خيول «غودولفين» العالمية، مجدداً، مكانتها المرموقة على ساحة سباقات الخيل العالمي، بحصد اثنين من ممثليها، أمس، انتصارين باهرين في كل من سباقات المضامير الأميركية والأسترالية، وضمن سباقات الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وجاء أولهما مع المهر غير المهزوم «إسنشيال كواليتي»، الذي توج بلقب «بريدرز كب جوفنايل»، في سباق أقيم على مضمار «كنيلاند» الأميركي العريق لمسافة 1700 متر رملي، ثم انتصارٍ للجواد «بيفواك» بلقب «دارلي سبرينت كلاسيك» الذي أقيم على مضمار «فلامنغتون» الأسترالي لمسافة 1200 متر عشبي.

وأكد «إسنشيال كواليتي»، بإشراف المدرب براد كوكس، مكانته كأفضل الأمهار الناشئة في أميركا الشمالية، بحصده الانتصار الثالث على التوالي، والثاني ضمن سباقات الفئة الأولى، عقب فوزه، أكتوبر الماضي، وعلى المضمار ذاته، بلقب سباق «بريدرز فيوتشرتي» لخيول «جروب 1». وواجه «إسنشيال كواليتي» في «بريدرز كب جوفنايل» 13 من نخبة الجياد الأميركية، يتقدمها المهر غير المهزوم «جاكيز واريار» الذي تصدر المراحل الأولى من السباق، إلا أن قدرة مهر «غودولفين»، المنحدر من نسل الفحل «تابت»، على الاندفاع في المراحل الأخيرة، قادته إلى تخطي منافسه وانتزاع الصدارة، وقطع خط النهاية في المركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و42 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. بدوره قطع «بيفواك»، بإشراف المدرب جيمس كمنغز، وقيادة الفارس غلين بوز، خط النهاية منفرداً بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة وثماني ثوانٍ و69 جزءاً من الثانية.

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