«ديربي» اتحاد كلباء والفجيرة أهم من 3 نقاط

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يخوض فريقا اتحاد كلباء والفجيرة، عند التاسعة من مساء اليوم، مباراة يترقبها جمهور الفريقين تحديداً، وجمهور الإمارات الشمالية عموماً، لجماهيريتها وتاريخها، ويصفها كثيرون من أنصار الفريقين بأنها بمثابة «بطولة بحد ذاتها».

وتقام المباراة ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي على ملعب كلباء. وما يزيد من قوية المباراة أن كل فريق يتطلع للبقاء في الدوري على حساب الآخر، إذ يبلغ رصيد اتحاد كلباء ثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة للفجيرة، وهو ما يعني أن الفريق الفائز بنقاط المباراة سيعزز موقعه في جدول الترتيب.

وسبق لمدرب الفجيرة، الصربي غوران، تدريب اتحاد كلباء، ما يجعله عارفاً بكل تفاصيل النمور، بينما أوضح مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، أن نتيجة الفوز في المباراة مهمة للاعبين والإدارة والجمهور.

فنياً يعتمد اتحاد كلباء على هداف الفريق التوغولي مالابا والبرازيلي وأندرسون، لإحداث الفارق في تهديد مرمى الفجيرة، بينما يعتمد الفجيرة على الأداء الجماعي، وبسالة حارسه عبدالله إسماعيل، والثنائي القوي التونسي فراس بالعربي والبرازيلي روزا.

الغيابات

اتحاد كلباء:

- لا توجد.

الفجيرة:

- صامؤيل وعلي عيد.

لمشاهدة تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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