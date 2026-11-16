«تيفو» جمهور شباب الأهلي وكلباء يواسي ضحايا حادث الفجيرة

عبّر جمهور فريقي شباب الأهلي وكلباء عن تضامنه مع أسر ضحايا الحادث المروري في الفجيرة، برفع «تيفو» حمل عبارة: «للراحلين الرحمة، وللمصابين الشفاء، ولأهل الفجيرة الصبر»، خلال مواجهة الفريقين على استاد كلباء، الأحد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن الجولة الرابعة من كأس رابطة المحترفين.

وجسّدت المبادرة الجماهيرية، التي نظمها جمهور شباب الأهلي، لفتة إنسانية تعكس قيم التراحم والتكاتف في المجتمع الإماراتي، وتبرز دور المدرجات الرياضية في التعبير عن مشاعر المواساة والتضامن، ومشاركة أسر الضحايا أحزانهم، وتمني الشفاء للمصابين.

وكان الحادث المروري الأليم الذي شهدته إمارة الفجيرة قد أسفر عن وفاة 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية.