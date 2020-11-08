«الفوز الأول» يشغل بال خورفكان أمام شباب الأهلي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يستضيف فريق خورفكان ضيفه شباب الأهلي عند السادسة من مساء اليوم في استاد صقر بن محمد القاسمي، في نادي خورفكان، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، في مباراة وصفها مدرب خورفكان البرازيلي كايو زناردي، بالقوية والمهمة والبداية ونقطة انطلاق نحو الأفضل، بعد أن تلقى الفريق أربع خسائر في الجولات الأربع الماضية.

ويدخل خورفكان المباراة اليوم ورصيده يخلو من النقاط بالمركز الأخير، بينما شباب الأهلي بالمركز الرابع برصيد ثماني نقاط، ويدرك صعوبة المباراة التي يخوضها مع فريق منافس بقوة على الدوري، ويتمتع بعناصر مميزة، أبرزهم البرازيلي خيسوس، الذي تمكن من تسجيل هاتريك في المباراة الماضية أمام حتا، إلا أن خورفكان يشعر بتفاؤل كبير لتحقيق النتيجة الايجابية، خصوصاً أن الفريق من دون غيابات وجاهز فنياً وذهنياً، ويراهن على رغبة لاعبيه في تعويض النتائج السابقة، منها المباراة الأخيرة أمام الوحدة، التي ظهر بها خورفكان بشكل مميز، لكنه خسر النتيجة بسبب بعض الأخطاء الدفاعية.

من جانبه، أكد لاعب شباب الأهلي، أحمد عبدالله جميل، أنه لا يتفق في الرأي حول من يقول إن مواجهة «فرسان دبي» أمام خورفكان ستكون سهلة لفريقه، موضحاً في مؤتمر صحافي أن شباب الأهلي يحترم «النسور» كثيراً، مشدداً على أن اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز، للحصول على دفعة معنوية في المباريات المقبلة.

الغيابات

خورفكان:

- لا توجد.

شباب الأهلي:

- أحمد خليل وكارتابيا.

لمشاهدة تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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