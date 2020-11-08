الأهداف تغيب للمرة الأولى بين عجمان وبني ياس

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أبطل عجمان قوة هجوم بني ياس، وفرض عليه التعادل دون أهداف، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس، على استاد راشد بن سعيد، في افتتاح المرحلة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ودخل بني ياس، وهو يتمتع بأفضلية هجومية، بتسجيل 13 هدفاً في المباريات الأربع المنقضية من المسابقة، متقاسماً الصدارة مع الشارقة كأقوى خط هجوم.

وهذا هو التعادل السلبي الأول، الذي يتحقق بين الفريقين، منذ بداية انطلاق دوري المحترفين، بعد أن سبق وانتهت خمس مباريات بالتعادل الإيجابي بينهما.

ويتفوق السماوي على عجمان تهديفياً على مدار تاريخ المواجهات السابقة بينهما، بواقع 32 هدفاً مقابل 16 فقط للبرتقالي.

وقدم عجمان أداءً هو الأفضل له حتى الآن في الدوري، رغم غياب تسعة لاعبين دفعة واحدة، بداعي الإصابة.

ورغم الأفضلية، التي كان عليها بني ياس في بداية اللقاء، ونجاح لاعبيه في بسط سيطرتهم على مجريات اللعب، رغم تلقي السماوي ضربة قوية بخروج فواز عوانة، بداعي الإصابة، فإن سيطرة الفريق الضيف لم تُترجم إلى تهديد حقيقي على مرمى الحارس علي الحوسني، بسبب التنظيم الدفاعي اللافت للبرتقالي، خصوصاً على الأطراف، التي ميزت خطورة الخط الأمامي لبني ياس في المباريات السابقة.

وتحسن أداء عجمان بصورة مفاجئة، وكاد أن يباغت ضيفه بهدف أول، حينما وزع خالد الرزي كرة أرضية إلى أبوبكر تراولي، وهو على مسافة قريبة من المرمى، إلا أن المهاجم الغامبي لعب الكرة فوق العارضة (26)

وتمكن أصحاب الأرض في مناسبة ثانية من التسجيل عن طريق تراولي، الذي استقبل عرضية غوستافو، وأودعها برأسه على يسار الحارس، فهد الضنحاني، إلا أن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل (30)، وأضاع تراولي فرصة مُحققة على عجمان، للخروج من الشوط الأول متقدماً من انفراد تام بالحارس، الذي تصدى للعبة بشكل مميز (45+1).

وواصل عجمان أفضليته في الشوط الثاني، وتعددت محاولاته لاختراق دفاعات بني ياس، عن طريق الكرات العرضية داخل الصندوق، إلا أن الحارس كان لجميع تلك المحاولات، في الوقت الذي أهدر فيه مهاجم بني ياس، جواو بيدرو، الفرصة الوحيدة والجادة التي سنحت لفريقه للتسجيل، عندما لاحت له كرة عرضية وهو خالٍ من الرقابة، ليلعبها برأسه ضعيفة بين يدي الحارس (60).

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