المصدر: الامارات اليوم

مقهى

انتقد مغردون على «تويتر» اهتمام لاعبين في الفريق الكبير بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي يومياً، أثناء ذهابهم لأحد المقاهي التي يمتلكها زميلهم في الفريق، مشيرين إلى أن الأَولى أن يهتموا بظهورهم بشكل جيد مع الفريق.

ترويج

روّج وكيل لاعبين معلومات عن تلقي مدرب في دوري الخليج العربي عقداً في أميركا لتدريب أحد الفرق هناك، خلال الفترة المقبلة، بيد أن المدرب نفى هذه الشائعة جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه مستمر مع فريقه حتى نهاية عقده هذا الموسم.

غيرة

يشعر اللاعب الأجنبي في أحد فرق دوري الخليج العربي بالغيرة من أن يأخذ اللاعب المواطن الصاعد مكانه في تشكيلة الفريق خصوصاً بعد تألق الأخير في المباريات الماضية من البطولة وتقديمه عروضاً قوية.

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