المهرة «ريو أنجي» بطلة الشوط الرئيس في افتتاح سباقات مضمار ميدان العالمي

المصدر: جوني جبورـــ دبي

توّجت المهرة «ريو أنجي» المملوكة لحامد رمضان، بإشراف المدرب دوغ واتسون، بطلة لشوط «طيران الإمارات»، أول من أمس، في الشوط الرابع والرئيس في السباق الافتتاحي لموسم سباقات الخيل في مضمار ميدان العالمي، الذي رعت أشواطه الستة «طيران الإمارات» بإجمالي جوائز بلغت 555 ألف درهم، نافس على ألقابها 56 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وعرف الفارس، سام هتشكوت، كيفية قيادة «ريو أنجي»، البالغة من العمر ثلاث سنوات، إلى بسط سيطرتها على مجريات الشوط الرئيس الذي جرى لمسافة 1400 متر رملي، وبلغت جوائزه 120 ألف درهم.

وفي بقية النتائج، افتتحت المهرة «ليدي سناز» المملوكة لـ«ميشيل هايلري بورك، وميشيل جيمس بورك»، بإشراف المدرب ساتيش سيمار، وقيادة الفارس ريتشارد مولن، أول الانتصارات بفوزها بالشوط الافتتاحي، قبل أن يذهب لقب الشوط الثاني للمهر «زو ستورم» المملوك للبشير سالم الرايحي، وإشراف المدرب علي الرايحي، وقيادة الفارس كونور بيسلي.

وفي ثالث الأشواط، أحرز الجواد «ريتش أند فيمص»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس رويستون فرنش، اللقب. وعاد الشوط الخامس للجواد «كينفر إيدج» المملوك لإسطبلات الرشيد، بينما فاز بالشوط السادس الجواد «فرناس» لأحمد غليطة المهيري.

في جانب آخر، تتطلع مهرة غودولفين «تيريبيلام»، بإشراف المدرب جون غوسدن، لتحقيق انتصارها الأول على مستوى سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حينما تنافس على لقب سباق «بريدرز كب فيلي آند مير تيرف» الذي يجري اليوم على مضمار «كينلاند» الأميركي لمسافة 1900 متر عشبي.

ويتولى الفارس الخبير فرانكي ديتوري قيادة مهرة «غودولفين»، البالغة من العمر أربع سنوات، وتسعى «تيريبيلام» إلى انتصارها الرابع في عالم السباقات.

- الأشواط الستة رعتها «طيران الإمارات» بإجمالي جوائز بلغت 555 ألف درهم.

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