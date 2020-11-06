غوران: الفجيرة سيفتقد للاعبين مهمين امام اتحاد كلباء

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

اكد مدرب الفجيرة الصربي غوران جاهزية فريقه للمباراة التي ستجمع فريقه مع اتحاد كلباء الأحد القادم ضمن منافسات دوري الخليج العربي ومنوها الى ان الفريق سيفتقد لخدمات اكثر من لاعب مهم ومنهم المدافع بلال يوسف والبرازيلي اوليفيرا بينما سيرى اذا كان بإمكان مشاركة السويدي صامؤيل واللاعب علي عيد، وقال غوران في المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم: كنا قريبين من تحقيق الفوز الاول في المباراة الماضية على العين قبل التعادل ونسعى لتحقيقه في المباراة امام اتحاد كلباء والفريق سيلعب ككتلة واحدة لاجل ذلك واللاعبين سيقدمو كل ما لديهم خلال المباراة للعودة بنتيجة إيجابية على الرغم من صعوبة المهمة مبينا ان اتحاد كلباء يضم لاعبين وعناصر مميزين ومنهم التوغولي مالابا ومؤكدا انه يحتاج لان يكون التركيز 90 دقيقة.

وفي نفس المؤتمر اكد مدافع الفجيرة حمدان ناصر بان الفريق يسعى لنيل النقاط الثلاثة وانه وزملائه جاهزين واكدِ ان التركيز سيكون 95 دقيقة وليس 90 دقيقة كما ذكر المدرب غوران.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news