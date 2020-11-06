البطائح و«الصقور» في صراع أخير على بطاقة دور الـ 16 بالكأس

المصدر: محمد فاضل ■الشارقة

يسعى فريقا البطائح والإمارات إلى خطف البطاقة الأول المؤهلة إلى دور الـ16 بكأس رئيس الدولة، عن المجموعة الأولى، وذلك في المباراة التي تقام مساء اليوم الساعة 16:45 على ملعب البطائح في ختام مباريات الدور التمهيدي.

ويلتقي في التوقيت نفسه في مباراتي تحصيل حاصل العربي مع الحمرية، والتعاون مع دبا الحصن.

ويبلغ رصيد البطائح والإمارات ثماني نقاط، ما يعني أن نتيجة المباراة حاسمة لكلا الفريقين لتحديد هوية المتأهل، بينما التأهل سيصب في مصلحة الإمارات بالنظر إلى المواجهات المباشرة بينهما. ويتشابه الفريقان في كل شيء، لكن «الصقور» يتفوق بتسجيل أهداف أكثر (11)، مقارنة بـ(6) للبطائح.

وقال مدير فريق البطائح، حمدان الشامسي، إن فريقه جاهز، وأوضح لـ«الإمارات اليوم»: «نشعر بتفاؤل كبير لتحقيق الفوز وخطف البطاقة التاريخية، كونها ستكون المرة الأولى التي نصل فيها إلى أدوار متقدمة ببطولة الكأس، وهذا رغم غياب اثنين من أهم اللاعبين عن الفريق، وهما: البرازيلي آليكس والمقيم البحريني أحمد جلال، لكننا نراهن على روح الفريق والأداء الجماعي للمضي نحو تحقيق ما نصبوا إليه.

- البطائح يحلم بتأهل تاريخي للمرة الأولى، بينما التعادل يكفي فريق الإمارات لحجز البطاقة.

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