العنبري: نسعى إلى تقديم مباراة كبيرة أمام الجزيرة تليق بسُمعة لاعبي الشارقة

المصدر: منصور السندي ■الشارقة

قال مدرب فريق الشارقة، عبدالعزيزالعنبري، إن «الفريق جاهز للقمة المرتقبة غداً في خامس جولات دوري الخليج العربي، ويدخلها (الملك) بطموح الحفاظ على صدارة الدوري، بعد أن حقق العلامة الكاملة بـ12 نقطة».

وأكد العنبري في المؤتمر الصحافي أنهم سيسعون إلى تقديم مباراة كبيرة أمام فريق صعب ومتمرس مثل الجزيرة، تليق بسُمعة لاعبي الشارقة، خصوصاً بعد التفوق الأخير الذي أظهروه في الجولات الأربع الماضية.

وأضاف العنبري: «المباراة مهمة للفريقين، ولدينا حافز كبير للحفاظ على المستوى الطيب الذي قدمناه حتى الآن». وقال إنه «سيلعب بأسلوب وطريقة لعب متوازنة بين الدفاع والهجوم، نظراً لأن الجزيرة يعتمد على الاستحواذ».

وحذّر من خطورة الجزيرة، كونه يلعب على ملعبه، وكذلك بعد أن استعاد توازنه، وعادت الثقة للاعبيه بعد الفوز الأخير على بني ياس.

وقال إنه «رغم النتائج الإيجابية، فإن الفريق بحاجة إلى تدعيم صفوفه، إذ هناك طموحات كبيرة للنادي، سواء على صعيد البطولات المحلية، أو في بطولة الأندية الآسيوية، وإن المنافسة بين اللاعبين شيء إيجابي».

وشدّد العنبري على أن الفريقين يضمان مجموعة من أفضل اللاعبين في الدوري، وأنه يتمنى أن يكون هذا الأمر حاضراً في الملعب بالنسبة للفريقين.

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