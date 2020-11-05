بيدرو يقود العين لأسوأ انطلاقة في الدوري على مدى 13 عاماً

المصدر: معاذ كمبال - العين

أصبح البرتغالي بيدرو إيمانويل أول مدرب يقود العين لتحقيق أسوأ انطلاقة في تاريخ مشاركات «الزعيم» في دوري الخليج العربي لكرة القدم على مدار الـ13 عاماً بعد مضي أربع جولات فقط على انطلاقة الموسم الحالي، وذلك بعد أن جمع خمس نقاط فقط ليبتعد بفارق سبع نقاط عن المتصدر الشارقة، فيما سيكون شهر نوفمبر الجاري حاسماً حول مصير بيدرو بسبب الانتقادات المتواصلة التي أصبح يتعرض لها لسوء النتائج.

وعلى مدار الجولات الأربع التي خاضها حتى الآن فقد جمع الفريق النقاط الخمس من فوزه على خورفكان 2-صفر وتعادله مع شباب الأهلي 1-1 وأمام الفجيرة بالنتيجة ذاتها، في حين خسر من الشارقة 1-2، في وقت يحتفظ فيه المدرب الصربي زوران ماميتش بأفضل انطلاقة للعين في عصر الاحتراف بعد أن جمع في موسم 2018-2019، 12 نقطة في أول أربع جولات محققاً بذلك «العلامة الكاملة».

وتنتظر مدرب العين الذي تبقى في عقده سبعة أشهر تحديات صعبة في شهر نوفمبر، إذ سيكون «الزعيم» مطالباً بتحقيق «ريمونتادا» حتى يتأهل للدور الثاني من كأس الخليج العربي على حساب فريق خورفكان، إذ خسر الفريق لقاء الذهاب على أرضه في مدينة العين بنتيجة 2-4، وهو ما يجعله في حاجة للفوز بثلاثية نظيفة.

كما تنتظر الفريق ثلاث مباريات في نوفمبر ضمن الدوري، إذ سيواجه بعد غد الظفرة الذي يقدم مستوى جيداً في الموسم الحالي، كما سيخرج ليواجه الوصل في زعبيل، على أن يختتم الشهر بلقاء من العيار الثقيل حينما يواجه الوحدة في «كلاسيكو أبوظبي».

وأظهرت حصيلة المباريات الرسمية التي قاد فيها بيدرو الفريق منذ يناير الجاري أنه خاض 22 مباراة في دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة ودوري أبطال آسيا إلى جانب كأس الخليج العربي، وحقق الفوز في 10 مباريات فقط في حين خسر في سبعة لقاءات وتعادل في خمس مواجهات.

من جانبه، قال المحلل جمعة خاطر، إن المدرب بيدرو إيمانويل لا يتحمل المسؤولية وحده في النتائج التي تحقق حتى الآن، مضيفاً أنها تراكمات أخطاء ظلت تحدث منذ سنوات، ما جعل الفريق يسير للوراء، مشيراً إلى أن التعاقدات لم تكن على قدر المأمول، وأن المدرب ليس بيده غير هذه الأدوات من أجل العمل بها في الفترة الحالية.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن كل الأندية الأخرى قامت بدورها تجاه استقطاب لاعبين على قدر الثقة من أجل المنافسة في الألقاب. وأضاف: «في تقديري أن الأمر إداري أكثر وليس من المدرب فقط، ولا يجب أن يتم إلقاء كل اللوم على المدرب، هناك أخطاء في التعاقدات، وأعتقد أن اللاعبين الأجانب والمقيمين دون المستوى في ما عدا المهاجم التوغولي لابا كودجو والياباني تسوكاسا شيوتاني».

صحيفة برتغالية: بيدرو أكمل 3 مباريات من دون فوز

ألقت صحيفة «أبولا» البرتغالية الضوء على مشوار بيدرو إيمانويل مع العين، وقالت إن المدرب البرتغالي أكمل ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإماراتي من دون تحقيق أي فوز منذ فوزه في الجولة الأولى، وذكرت أن الفريق لم يصل لمرمى منافسه فريق الفجيرة إلا في الوقت الإضافي، وأنه حالياً أصبح يحتل المركز السادس في جدول الترتيب بخمس نقاط.

نقاط العين بعد أول 4 جولات في زمن الاحتراف

■2008 - 2009: 10 نقاط.

■2009 - 2010: 10 نقاط.

■2010 - 2011: 8 نقاط.

■2011 - 2012: 9 نقاط.

■2012 - 2013: 9 نقاط.

■2013 - 2014: 6 نقاط.

■2014 - 2015: 9 نقاط.

■2015 - 2016: 9 نقاط.

■2016 - 2017: 10 نقاط.

■2017 - 2018: 10 نقاط.

■ 2018 - 2019: 12 نقطة.

«علامة كاملة تحت

قيادة زوران».

■ 2019 - 2020: 9 نقاط.

■ 2020 - 2021: 5 نقاط.

مباريات العين في شهر نوفمبر

■7 نوفمبر: الظفرة «الدوري» في العين.

■13 نوفمبر: خورفكان «كأس الخليج» في خورفكان.

■20 نوفمبر: الوصل «الدوري» في زعبيل.

■27 نوفمبر: الوحدة «الدوري» في العين.

بيدرو مع العين بكل البطولات

■مباريات: 22

■فوز: 10

■تعادل: 5

■خسارة: 7

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