الشارقة يكرم ضيفه فارس الغربية بالخمسة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

رد فريق الشارقة اعتباره أمام فريق الظفرة بفوز كبير قوامه خماسية نظيفة، أمس، على ملعبه في الشارقة ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي. وشهدت المباراة تألقاً كبيراً لنجمي الشارقة، البرازيليين إيغور كورنادو، وويلتون سواريز، إلى جانب بقية اللاعبين.

وواصل الشارقة رحلة التفوق هذا الموسم، وحافظ على العلامة الكاملة في الصدارة بالنقطة 12. في المقابل ظهر الظفرة بصورة مغايرة لمبارياته السابقة التي قدم فيها عروضاً قوية، وتجمد رصيده عند سبع نقاط، بعدما تلقى الخسارة الأولى له في الدوري.

وسجل إيغور هدفين في الدقيقتين (21 ضربة جزاء و45) وسجل سواريز «هاتريك» في الدقائق 37 و49 و64.

يذكر أن آخر مباراة بين الفريقين، قبل لقاء أمس، شهدت فوز الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري الموسم الماضي الملغى، وكانت على الدوام مباريات الفريقين تتسم بالقوة والندية.

وجاءت المباراة من طرف واحد هو الشارقة الذي سيطر على مجريات اللعب، فيما بدا الظفرة الذي عانى كثيراً في هذه المباراة غائباً عن أحداث اللقاء.

واعتلى مهاجم الشارقة، البرازيلي ويلتون سواريز، صدارة هدافي الدوري، بعدما قفز برصيده إلى ستة أهداف بتسجيله «هاتريك» في هذه المباراة.

وضع إيغور كورنادو فريقه الشارقة في المقدمة بعدما نجح في تسجيل الهدف الأول «21» من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء محمد عبيد خادم، وذلك على إثر تعرض لاعب الشارقة ويلتون سواريز للعرقلة من قبل لاعب الظفرة عصام العدوة داخل المنطقة المحظورة.

وسدد سواريز الهدف الثاني للشارقة «37»، مستغلاً كرة عرضية سددها في البداية زميله خالد الظنحاني بعد فاصل من المراوغة، وعاد اللاعب المتألق إيغور ليسجل هدفاً جميلاً، هو الثاني له في المباراة والثالث لفريقه قبل انتهاء الشوط الأول«46»، وذلك من تسديدة صاروخية رائعة لم يرها الحارس خالد السناني الا وهي تعانق شباكه.

وشهدت بداية الشوط الثاني تسجيل سواريز الهدف الرابع للشارقة «49» من كرة عرضية لعبها خالد الظنحاني، ثم أضاف الهدف الخامس «64».

وبدا هداف الظفرة المحترف الأردني ياسين البخيت غائباً في هذه المباراة، رغم أنه كان يمثل الورقة الرابحة لفريقه في المباريات السابقة. وشهد الشوط الثاني محاولات للظفرة لتقليص الفارق لكنها باءت بالفشل.

• الظفرة تلقى الخسارة الأولى هذا الموسم.

• ثنائية للبرازيلي إيغور، و«هاتريك» لمواطنه سواريز.

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