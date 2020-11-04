مصدر قانوني: مجلس اتحاد الطائرة شرعي حتى قيام الانتخابات الموقوفة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

كشف مصدر قانوني لـ«الإمارات اليوم» أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة الحالي، برئاسة يوسف الملا، بإمكانه الاستمرار في عمله بشكل شرعي حتى قيام انتخابات الدورة 2020-2024، التي جرى إيقاف إجراءاتها عقب قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، إلى حين النظر في النزاع المرفوع من جانب اتحاد كلباء ضد الاتحاد، إذ يرفض الأخير تصنيفه كنادٍ «مساند» لا يحق له المشاركة في الانتخابات بدلاً عن «عامل»، رغم أنه حظي بهذه الصفة في الجمعية العمومية التي أقيمت مارس 2019.

وكان من المقرر أن يغلق باب الطعون اليوم، على أن تنشر القائمة النهائية للمترشحين غداً، على أن تجري عملية التصويت 22 الجاري.

وأشار المصدر إلى أن اتحاد الطائرة سلم قرار إيقاف الانتخابات للجنة المكلفة الإشراف على العملية الانتخابية، وجرى على أثر ذلك إيقاف العملية التي لم يحدد مصير استئنافها من النقطة التي توقفت فيها باعتماد الأسماء المترشحة، أو إعادتها منذ البداية لإتاحة الفرصة لبقية الأندية للدفع بمرشحين، وهي الخطوة التي ستتخذ بناء على قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في الأيام المقبلة.

وكانت العملية الانتخابية توقفت في النقطة التي جرى فيها إعلان القائمة المبدئية للمرشحين، في وقت لم يسمح فيها لأندية اتحاد كلباء، والمدام، والذيد، والبطائح، ومليحة، بتقديم مرشحين، وسيكون بمقدور الأندية الخمسة الدفع بمرشحين في الانتخابات، في حال فصل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي لمصلحتهم.

من جانبه، قال عضو لجنة انتخابات اتحاد الطائرة، المتحدث الرسمي، المستشار القانوني، حسن المرزوقي، إن اللجنة تسلمت قرار الإيقاف من جانب اتحاد الطائرة، وعلى ضوء ذلك جرى إيقاف العملية الانتخابية. وقال لـ«الإمارات اليوم» إنهم جهة محايدة، لا علاقة لهم بمنح شرعية للمجلس الحالي أو نزع هذه الصفة.

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