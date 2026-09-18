«يجب أن يرحل بلا تردد».. تصريح مثير لنائب الاتحاد الألماني لكرة القدم ضد إنفانتينو

اعتبر هانس-يواكيم فاتسكه، أحد نواب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس الخميس في برلين خلال مهرجان مخصص للذكاء الاصطناعي، أن رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جاني إنفانتينو «يجب أن يرحل، من دون تردد».

وكان الاتحاد الألماني من بين الاتحادات القليلة التي لم توقّع على رسالة دعم لإعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لفيفا بعد ستة أشهر (أكثر من 200 اتحاد من أصل 211 عضوا في فيفا)، وهو دعم سحبت منه لاحقا دول كبرى عدة تأييدها، بينها فرنسا وإيطاليا وإنكلترا.

وقال فاتسكه «يجب أن يرحل، من دون تردد»، منتقدا ثلاثة أمور، بدأها بجائزة فيفا للسلام التي أطلقها إنفانتينو ومُنحت في ديسمبر 2025 للرئيس الأميركي دونالد ترامب، المقرّب منه، خلال قرعة كأس العالم 2026.

وأضاف أن إنفانتينو «هو من اخترع هذه الجائزة بنفسه، وهو من اتخذ القرار بنفسه. لا يمكنك أن تبتكر شيئا من عندك ثم تعلنه بنفسك، هذا جنون».

وانتقد فاتسكه، العضو أيضا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا)، طريقة التعامل مع قضية المهاجم الأميركي فولارين بالوغون الذي طُرد في الدور الثاني والثلاثين من كأس العالم، قبل أن تُلغى عقوبة إيقافه التلقائية لمباراة واحدة بعد اتصال من الرئيس ترامب بإنفانتينو.

وقال «من غير الممكن أن يُطرد لاعب، ثم يتصل الرئيس (الأميركي) برئيس فيفا، وبشكل يثير الدهشة يُلغى القرار فورا. هذا جنون».

أما النقطة الثالثة فكانت مشروع إنشاء شركة تجارية الذي قُدّم في 28 يوليو، ثم جرى التخلي عنه بعد أربعة أيام والذي كان سيفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص لامتلاك حصة تصل إلى 20% فيها بهدف إيداع عائدات كأس العالم ضمنها، وهو مشروع أجّج جزءا من التمرد ضد إنفانتينو.

وقال فاتسكه «هذا غير منطقي تماما. لم يكن أحد على علم بالأمر، نوابه لم يكونوا يعلمون شيئا، ومجلس فيفا لم يكن يعلم شيئا».

وكان رئيس الاتحاد الألماني برند نويندورف اعتبر مطلع الأسبوع الجاري في مقابلة مع قناة «أن تي في» التلفزيونية، أن «الثقة بجاني إنفانتينو، وبهذه الإدارة لفيفا، قد انهارت بالكامل بطبيعة الحال. من المهم أن ينتهي نظام إنفانتينو هذا».

ويُعد إنفانتينو حتى الآن المرشح الوحيد لرئاسة فيفا في الانتخابات المقررة في 18 مارس 2027، على أن يستمر تقديم الترشيحات حتى 18 نوفمبر.