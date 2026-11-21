قال الياباني كوزو تاشيما، أمس، إن طريقة التعامل ​مع البطاقة الحمراء التي تلقاها المهاجم الأميركي فولارين بالوغون خلال كأس العالم لكرة القدم كانت الدافع الأساسي وراء قراره خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي (الفيفا) في مواجهة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، كما قال «لن أنفق الأموال ببذخ، ولا أنوي ‌التنقل بطائرة خاصة أو ما شابه ذلك».

وكان الـ«فيفا» قد أوقف تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة المفروضة على بالوغون بعد طرده في يوليو، ما أتاح له المشاركة أمام بلجيكا، وذلك بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه طلب شخصياً من إنفانتينو إعادة النظر في العقوبة. وأثار القرار عاصفة من الانتقادات، ⁠كما عزز، إلى جانب محاولة لم تكتمل لبيع حصة في بطولات الـ«فيفا»، أصوات المعارضة لاستمرار إنفانتينو في منصبه. وقال تاشيما إن هدفه يتمثل في استعادة الثقة داخل الـ«فيفا»، مذكراً بالظروف التي أوصلت إنفانتينو إلى الرئاسة عام 2016 في أعقاب فضائح الفساد التي هزت المؤسسة.

وقال الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم في مؤتمر صحافي «شهدنا وضعاً مماثلاً ‌قبل 10 أعوام، وجاء إنفانتينو إلى الرئاسة من أجل الإصلاح وتصحيح المسار». وأضاف «لاشك في أنه حقق إنجازات مهمة، لكننا، وبعد 10 سنوات، شهدنا وقائع تم خلالها تجاهل مبادئ الحوكمة». وتابع «بحكم تجربتي لاعباً ومدرباً، لا أستطيع تقبل ما حدث في قضية بالوغون. ‌والأمر الأكثر إثارة للقلق أنه لم يقدم أي تفسير حتى الآن. شعرت بغضب ‌شديد حيال ذلك، وكان هذا أحد الأسباب الرئيسة التي دفعتني إلى الترشح».