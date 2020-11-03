الظفرة «مصدر قلق» للشارقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يستضيف الشارقة منافسه الظفرة عند السادسة من مساء اليوم، ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، ويسعى كل منهما لمواصلة نتائجه الإيجابية، وينتشي الشارقة بفوزه الثمين على العين في الجولة الماضية 2-1، حيث يخطط للانفراد بصدارة الدوري والوصول للنقطة 12، بدوره يسعى الظفرة (الثالث) برصيد سبع نقاط، بعدما فاز على عجمان 4-1 وعلى الفجيرة 3-1 وتعادل مع الجزيرة 1-1، لتكرار سيناريو فوزه على الشارقة في الموسم الماضي.

ويهدد الشارقة ضيفه الظفرة بسيناريو تفوقه على العين في عقر داره، بعدما أظهر «الملك» خلال هذه المباراة قوة هجومية ضاربة تمثلت في الثلاثي إيغور كورنادو وويلتون سواريز وكايو لوكاس الذي عاد للتألق مجدداً.

ويعوّل الظفرة على قوته الهجومية ممثلة في الرباعي ياسين البخيت وسهيل المنصوري وميخائيل روشفيل ودينيلسون بيريرا، بجانب الحارس المميز خالد السناني.

وستشهد مباراة اليوم استعادة فريق الظفرة لخدمات الثنائي عصام العدوة وبنجامين، بعدما غابا أمام الفجيرة.

وتتسم مواجهات الشارقة والظفرة دائماً بالندية والإثارة، خصوصاً أن آخر مواجهة بين الفريقين كانت في الدور الأول لدوري الموسم الماضي الملغى، وانتهت بفوز الظفرة 3-1.

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