مدرب حتا: نحتاج إلى 95 دقيقة من التركيز أمام شباب الأهلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب حتا، اليوناني كونتيس، صعوبة مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، ما يجعل الفريق بحاجة إلى تركيز أكثر، على مدار 95 دقيقة.

وأضاف، في مؤتمر صحافي قبل مباراة الغد: «يمتلك شباب الأهلي مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، القادرين على حسم المباراة في أي وقت».

وتابع: «نخوض مباراتين في غاية القوة أمام شباب الأهلي والنصر، لكن لديَّ الثقة الكاملة بكل لاعبي الفريق، من أجل تخطي مباراة الجولة الرابعة والخروج بنقطة التعادل أو الفوز في المباراة.. نعرف أهمية المباراة بالنسبة لشباب الأهلي، لكننا أيضاً نملك الثقة الكاملة بتقديم أداء جيد في المباراة، خصوصاً بعد الحصول على نقطة إيجابية أمام عجمان بالمباراة الماضية».

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