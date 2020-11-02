مدرب الظفرة: السناني لديه شخصية قيادية.. لست من يحدد قرار ضمه إلى المنتخب

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أكد مدرب فريق الظفرة، الصربي ألكسندر فيسيلوينتش، أن حارس مرمى فريقه، خالد السناني، لديه شخصية قيادية، لكن قرار ضمه إلى قائمة المنتخب في المعسكر المقبل استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، ليس بيده، وهو حق أصيل للمدير الفني للأبيض، الكولومبي خورخي لويس بينتو.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول تجاهل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للحارس، على الرغم من تألقه وتصدره لقائمة أكثر حراس المرمى تصدياً بـ14 تسديدة، قال فيسيلوينتش: «خالد السناني حارس قوي، ولديه شخصية قيادية داخل الفريق، ولكن في الوقت نفسه لست أنا من يحدد خيار ضمه إلى قائمة المنتخب الوطني».

وكان السناني رسّخ مكانته بين كبار الحراس في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بتألقه في الجولات الثلاث التي أقيمت في المسابقة حتى الآن، خصوصاً في الجولة الماضية، التي قاد فيها فريقه للفوز على الفجيرة 3-1 بتصديه لـ10 أهداف محققة على مدار الشوطين.

وبحسب الإحصائية الرسمية لرابطة دوري المحترفين، فإن لاعبي فريق الفجيرة في تلك المباراة سددوا على مدار الشوطين على مرمى الحارس خالد السناني 20 تسديدة، وأن 11 منها كانت في طريقها إلى داخل الشباك لولا تألق الحارس الذي تصدى لتسع منها، ونجح في الإمساك بواحدة بقبضة يديه، فيما استقبلت شباكه هدفاً واحداً في الدقيقة 15.

وتعليقاً على مواجهة الغد التي ستجمعهم بفريق الشارقة، قال مدرب الظفرة: «أتوقع أن تكون مباراة صعبة، نظراً لقوة منافسنا، فنحن نحترم فريق الشارقة، ولكن في الوقت نفسه سنلعب بكل قوتنا من أجل المحافظة على حظوظنا في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، وكل مواجهة تعتبر تحدياً جديداً، ونحن سنلعب المباراة على أنها اختبار حقيقي».

وستحظى صفوف الظفرة بعودة الثنائي عصام العدوة وبنجامين، فيما سيكون الثلاثي مسعود سليمان وإبراهيم سعيد وخالد بطي على مقاعد البدلاء.

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