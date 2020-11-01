الجزيرة لا يستعجل عودة عموري

المصدر: أحمد طارق- دبي

أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، أن «فخر أبوظبي» سيخوض مجموعة من المباريات الصعبة في الشهر الحالي، أبرزها أمام الشارقة وشباب الأهلي، لكنه أشار إلى أنه لا يفكر في المباريات التي سيلعبها الفريق في شهر نوفمبر، بقدر تركيزه على مواجهة الجزيرة أمام بني ياس بعد غدٍ في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

وقال كايزر في مؤتمر صحافي، أمس: «تنتظرنا مباراة صعبة خارج ملعبنا أمام بني ياس، الذي قدم مستويات جيدة جداً، وحقق الفوز في أول ثلاث مباريات في الدوري، كما أنه يمتلك مهاجم لديه إمكانات كبيرة جداً، ولاعبين مميزين في خط الوسط، ويجب أن نكون جاهزين تماماً لهذه المباراة».

وأضاف: «لعبنا بشكل جيد أمام اتحاد كلباء، ونسعى إلى تقديم الأفضل، ونحن نعلم أننا سنخوض مجموعة من المباريات الصعبة في المرحلة المقبلة، ولكن تركيزنا على مباراتنا أمام بني ياس فقط، ولا أعلم إذا كانت نتائجنا في شهر نوفمبر ستكون مؤثرة بالنسبة إلى حظوظنا في المنافسة على اللقب، لأن كما ذكرت تركيزنا على مواجهة السماوي».

وأشار إلى أنه لا يوجد استعجال بشأن عودة عمر عبدالرحمن (عموري) إلى المباريات، مبيناً أن الأهم هو التأكد من عدم حاجة اللاعب إلى تدخل جراحي، بينما أوضح أن اللاعب النيجيري إيزيكيل يشارك في التدريبات، ووفقاً لمردوده سيتم تحديد مسألة مشاركته من عدمها في المباراة.

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