المدرب واللاعبون الأجانب سبب تدهور نتائج العين

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

واصل فريقا الشارقة وبني ياس صدارتهما لبطولة دوري الخليج العربي مع نهاية الجولة الثالثة، بتحقيق الانتصار في ثلاث جولات متتالية، فيما شهدت الجولة خسارة العين أمام الشارقة، ليواصل نزيف النقاط بعد تعادله مع شباب الأهلي في الجولة الماضية الثانية، ويضع جمهوره في حيرة، وبات التساؤل: هل الفريق قادر على مواصلة مشوار المنافسة حتى النهاية، أم سيترك المجال من البداية؟

من جانبه، أمتع فريق النصر جمهوره بثلاثية في مرمى الوصل بديربي بردبي، الذي نجح فيه العميد بمواصلة الانتصارات والوصول إلى النقطة السابعة وملاحقة المتصدرين، على أمل اللحاق بالدرع الغائب، في حين رسم الوصل علامة استفهام جديدة بعد الحصول على ثلاث نقاط فقط من ثلاث مباريات، كما نجح الجزيرة في الفوز على اتحاد كلباء، وحصد ثلاث نقاط جديدة، لكنه حتى الآن غير قادر على الإقناع بالمنافسة.

قمة الوحدة وشباب الأهلي أوفت بوعدها، حيث كانت مباراة رائعة وشهدت واحداً من أجمل أهداف الدوري لإسماعيل مطر، لكن شباب الأهلي نجح في التعادل بالشوط الثاني ليحافظ على سجله خالياً من الهزائم.

وفي سباق المؤخرة، استقرت فرق الفجيرة وعجمان وحتا وخورفكان، في صراع يبدو أنه سيطول، لكن الأمر المحير أيضاً هو فريق عجمان الذي رفض العودة، وهو يستضيف فريق حتا متذيل الترتيب، ليحصد كل فريق نقطة هي بداية مشوارهما في البطولة.

ونجح الظفرة في إثبات نفسه مرة أخرى، بتحقيق فوز مهم على حساب الفجيرة، ليواصل نتائجه الإيجابية بالوصول إلى النقطة السابعة، لكن يبقى الفجيرة محيراً، إذ يتقدم الفريق للمباراة الثالثة على التوالي، لكنه يخسر في النهاية. ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن رأي الجمهور في موقف العين بالبطولة بعد تعرضه للخسارة الأولى، بسؤال على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شاركنا الرأي.. ما سبب تذبذب نتائج العين في دوري الخليج العربي، خصوصاً بعد الخسارة من الشارقة؟»، وتم رصد ثلاث إجابات، هي: سوء توظيف اللاعبين، خلل في خط الدفاع، ضعف مستوى الأجانب، وخلال التصويت، الذي شارك فيه 780 مشاركاً، تقاربت النسب بين ضعف مستوى الأجانب الذي حصد 38.3%، مقابل سوء توظيف اللاعبين من جانب المدرب بنسبة 39.3%، بينما أجمع 22.4% على أن هناك خللاً في خط الدفاع.

من جانبه، أكد المحلل الفني، خالد عبيد، أن «هناك مشكلة حقيقية في صفوف العين، وأتعجب من عدم استقرار المدرب على تشكيلة حتى الآن، وعدم قدرته على توظيف لاعبيه»، مشيراً إلى أن العين لديه لاعب واحد مصاب، هو جمال معروف، وبالتالي كل اللاعبين موجودون ولا توجد أي غيابات أو أعذار، وقال عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «فريق بحجم العين يجب أن يكون لديه استقرار في التشكيل منذ بداية الموسم، وحتى في مباريات دوري أبطال آسيا، من المفترض أن يكون المدرب عرف لاعبيه والأماكن ومن يصلحون للوجود فيها، وكذلك التشكيل الثابت، وهناك لاعبون مميزون على مقاعد البدلاء، لكن حتى الآن لا يوجد شكل للفريق». وأضاف: «الأخطاء الفردية موجودة في كل فريق، ومدافع العين محمد شاكر من اللاعبين المميزين ولديه مستقبل كبير، لكنه يحتاج إلى فريق متجانس، وعدد من المباريات لاكتساب الخبرة، ومن غير الطبيعي أن تضيع هوية الفريق، ولا يوجد له شكل حتى الآن».

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