مدرب بني ياس: فخور بالعمل الرائع الذي يقدمه اللاعبون

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيل إيسايلا، إنه سعيد للغاية بقيادة «السماوي» للفوز الثالث على التوالي في دوري الخليج العربي، وهو الانتصار الذي جاء على حساب خورفكان بخماسية نظيفة، ومكّن الفريق من اعتلاء صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بتسع نقاط، للمرة الأولى في تاريخ مشاركات النادي بالمسابقة، وعلى مدار المواسم الـ10 التي خاضها «السماوي» في المحترفين، لم يكتب له على الإطلاق الفوز في الجولات الثلاث الأولى، حيث سجل لاعبو السماوي 12 هدفاً في المباريات الثلاث.

وقال إيسايلا في المؤتمر الصحافي: «سيطرنا على اللقاء تماماً، وحسمناه من الشوط الأول النموذجي، بعدما أحرزنا أربعة أهداف نظيفة، وأكملنا الفوز بهدف خامس، أنا فخور بالعمل الرائع من جميع لاعبي بني ياس، حتى الآن».

ومن جانبه، أرجع مدرب خورفكان، كايو السبب وراء الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقه، إلى حالة الطرد المبكرة في صفوفه، واحتساب ركلة جزاء، واستقبال شباك فريقه للهدف الثاني بعد ربع ساعة من الأول، معترفاً في الوقت نفسه بأن الهدف الثاني جعل مهمتهم صعبة في العودة للقاء.

وأقر المدرب البرازيلي، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، بأن انتهاء الشوط الأول وفريقه متأخراً برباعية نظيفة، زاد من حجم الصعوبة في العودة للقاء على الرغم من محاولاتهم المستمرة في تقليل الأخطاء، وقال: «في الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل من الأول، ولكن لم يكن بمقدورنا العودة بسبب النقص العددي في صفوفنا، إضافة إلى قوة هجوم منافسنا».

- بني ياس فاز بنتائج كبيرة على منافسيه في الجولات الثلاث الماضية.

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