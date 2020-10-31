النصر بطلاً لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

توج فريق النصر بطلا لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021، بعد فوزه على البطائح (7-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم في القاعة الرياضية لنادي مليحة الرياضي الثقافي في اول مسابقات اللجنة التنفيذية للصالات في الموسم الحالي، بحضور نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عبد الملك جاني، واعضاء من مجالس ادارات النصر والبطائح ومليحة.

وكان البطائح قد فاز باللقب الاول في الموسم 2019-2020، بينما فاز النصر بكأس الاتحاد لاول مرة في الموسم 2012-2013.

تقدم النصر بثلاثية نظيفة قبل ان يقلب البطائح النتيجة لصالحه (4-3) واستمر الفريقان في تبادل الاهداف حتى نهاية المباراة بنتيجة (7-6) لصالح النصر. سجل للعميد البرازيلي غابريل مينديس في الدقيقتين (2،6) من الشوط الاول، و(14) من الشوط الثاني ومحمد عبيد (5،1،1) والبرازيلي مسقونيا (1) من الشوط الثاني، بينما سجل للبطائح البرازيلي برونو لوسيانو (13،6،1) وخالد صالح الحمادي (12،2) وأحمد محمد (7) من الشوط الثاني.

وفي ابرز مجريات المباراة، رد قائم النصر كرة للاعب لوسيانون (10) وتصدى حارس البطائح مايد علي كرة قوية من انفراد مباشر (9).

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