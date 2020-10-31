تعادل العروبة ودبا الفجيرة في «تمهيدي الكأس»

المصدر: محمد فاضل ■الفجيرة

واصل العروبة صدارته للمجموعة الثانية من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة على الرغم من تعادله مع مضيفه دبا الفجيرة 1-1 أمس، وسجل للعروبة المهاجم النيجيري فيكتور نوانيري (21)، ولدبا الفجيرة أحمد إبراهيم الغيص (45+3).

ورفع العروبة رصيدة إلى سبع نقاط، يليه دبا الفجيرة بخمس نقاط، وهو الرصيد نفسه لفريق مصفوت، ليتأجل حسم بطاقة الصعود الى الجولة الأخيرة التي سيلتقي خلالها العروبة مع مصفوت ومسافي مع دبا الفجيرة.

وفي مباراة أخرى، تعادل الذيد مع مسافي 2-2 على ملعب البطائح، وسجل للذيد البرازيلي ماشودا (45+4)، وإبراهيم الحمادي (79)، ولمسافي عبدالله علي (76)، وعبيد محمد (88)، لينال مسافي أول نقطة مقابل نقطتين للذيد. وتختتم مساء اليوم منافسات الجولة بإقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث يلتقي عند الساعة 4:50 دبا الحصن (نقطتان) مع البطائح المتصدر (7 نقاط)، بينما يلعب الإمارات (5 نقاط) مع العربي صاحب الرصيد نفسه، ويلتقي الحمرية (4 نقاط) مع متذيل الترتيب التعاون من دون رصيد.

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