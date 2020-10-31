تيغالي يسعد جمهور النصر في «الديربي».. ويبلغ الهدف 154

المصدر: أحمد طارق ■دبي

قدم مهاجم المنتخب الوطني، سيبستيان تيغالي، نفسه إلى جمهور النصر بأفضل صورة ممكنة، بعدما قاد «العميد» إلى تحقيق الفوز على منافسه التقليدي الوصل، بثلاثة أهداف دون رد، في «ديربي بردبي»، على استاد الوصل في زعبيل، أول من أمس، بالجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

وفي الوقت الذي تلقى فيه مهاجم الوحدة السابق انتقادات عدة، بسبب مردوده في أول جولتين بالدوري، وغيابه عن التهديف أمام الجزيرة وخورفكان، ظهر بمستوى رائع أمام الوصل، بعدما أحرز الهدفين الأول والثاني، قبل أن يصنع الهدف الثالث لضياء سبع.

وحصل اللاعب، البالغ من العمر 35 عاماً، على مكاسب عدة من «الديربي»، أبرزها أنه رفع رصيد أهدافه في مسابقة الدوري إلى 154 هدفاً، ليبدأ رحلة الوصول إلى لقب الهداف التاريخي للدوري، إذ بات يفصله عن متصدر لائحة الترتيب، نجم الوصل السابق، فهد خميس 11 هدفاً، إذ يمتلك الأخير في رصيده 165 هدفاً، بينما ابتعد تيغالي عن ملاحقه، مهاجم الجزيرة علي مبخوت، الذي في رصيده 146 هدفاً.

في المقابل، عزز سجل أهدافه في الوصل، بمسابقة الدوري، إذ كان قد أحرز مع الوحدة في مرمى «الإمبراطور» 10 أهداف، قبل أن يحرز ثنائية، أول من أمس، ويرفع رصيده إلى 12 هدفاً، بينما يعد الجزيرة الأكثر استقبالاً للأهداف من تيغالي، برصيد 17 هدفاً، ثم الشارقة 16 هدفاً، وكل من ناديه الحالي النصر ودبا الفجيرة 13 هدفاً. في المقابل، لا تقتصر مكاسب النصر على تألق تيغالي، لكن قدم لاعب الرأس الأخضر، ريان مينديز، مباراة رائعة، وكان أنشط لاعبي «العميد» في الشوط الأول، وتسبب في الهدف الأول، بعدما سدد الكرة وارتدت من القائم، وأكملها تيغالي في المرمى، بينما حصل ضياء سبع على دفعة معنوية قوية، بعدما أحرز أول أهدافه مع «العميد»، كما أسهم في صناعة الهدف الأول، وصنع الثاني بمهارة كبيرة لتيغالي.

من جهته، أبدى مدرب النصر، الكرواتي كرونوسلاف، سعادته بالفوز، ووصوله إلى سبع نقاط، وقال في المؤتمر الصحافي: «نعلم أهمية هذا النوع من المباريات، لكن في الواقع عندما قمت بإعداد اللاعبين قبل المباراة، أكدت لهم أن المباراة تساوي ثلاث نقاط فقط، ولا تختلف عن المباريات الأخرى».

وأضاف: «مع مرور الوقت، استعدنا ثقتنا بأنفسنا، وكان ذلك الأمر مهماً جداً، إذ تحسن الأداء، وبدأ الفريق يلعب بشكل جيد، وأهدرنا أكثر من ثلاثة أهداف، بينما أرى أن هذا الفوز هو بداية طريق النجاح بالنسبة إلى النصر».

ولن يواجه النصر مباريات قوية في الجولتين الرابعة والخامسة، إذ يلتقي عجمان، ثم يواجه حتا. بينما في الجولة السادسة سيكون الاختبار الأصعب أمام حامل اللقب، فريق الشارقة.

سالم ربيع: توقيت الهدف الأول منح النصر الفوز

قال مدرب الوصل، سالم ربيع، إن «توقيت إحراز النصر الهدف الأول أسهم في فوز (العميد)»، لافتاً إلى أن الوصل ظهر، بشكل جيد، في الشوط الأول. وأوضح ربيع، في المؤتمر الصحافي: «أشكر اللاعبين على الجهد الذي قدموه، خصوصاً في الشوط الأول، لعبنا بشكل ممتاز، وكان هناك انضباط تكتيكي، بينما أسهم توقيت الهدف الأول في تفوق النصر بالشوط الثاني»، وختم قائلاً: «يجب أن نغلق ملف هذه الخسارة، ونبدأ الاستعداد للمباريات المقبلة».

أرقام تيغالي

■بات على بُعْد 11 هدفاً من الرقم القياسي لفهد خميس بـ165 هدفاً.

■ابتعد عن علي مبخوت بـ8 أهداف.

■أكد قدراته التهديفية، رغم بلوغه الـ35 عاماً.

■رفع أهدافه في الوصل إلى 12.

■يظل الجزيرة الأكثر استقبالاً لأهداف تيغالي بـ17 هدفاً.

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نقاط للنصر، بعد الفوز على خورفكان والوصل، وتعادل مع الجزيرة.

- قدم مينديز مباراة كبيرة.. وتألق كذلك ضياء سبع بتسجيل أول أهدافه، بينما صنع الثاني بمهارة لتيغالي.

- يواجه النصر، في الجولتين الرابعة والخامسة، عجمان وحتا، ثم الاختبار الأصعب في الجولة السادسة أمام حامل اللقب، فريق الشارقة.

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