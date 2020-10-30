3 جياد تحمل آمال «غودولفين» في «غولدن إيغل» الأسترالي اليوم

المصدر: جوني جبور ■دبي

تدفع إسطبلات «غودولفين» بثلاثة جياد من المستوى الرفيع، ممثلة بـ«فليت» و«كوليت» و«كريادرس»، للمنافسة في لقب سباق «غولدن إيغل»، البالغ إجمالي جوائزه 7.5 ملايين دولار أسترالي، ويجري اليوم على مسافة 1500 متر في مضمار روزهيل الأسترالي.

ويشهد السباق، بجانب ثلاثي غودولفين، مشاركة 15 من نخبة جياد المسافات المتوسطة، يتقدمها «جيتراش» الذي حل قبل أسبوعين ثالثاً في سباق «ذا إيفيرست» البالغ إجمالي جوائزه 15 مليون دولار ويعد أغلى سباقات العشب على العالم، والمهرة «هوت برايون هير» التي حلت بالمركز الخامس في «ذا إيفيرست».

وتبدو حظوظ ممثلي «غودولفين» قوية في ظل النتائج التي حققتها في عالم السباقات، خصوصاً المهرتين «فليت» و«كوليت»، اللتين سبق أن فازتا في الفئة الأولى «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، أبرزها حصد «فليت» لقب «ثاوزند غينيز» الأسترالي في أكتوبر 2019، وتتويج «كوليت» أبريل الماضي بلقب «إيه تيس سي أوكس»، فيما يبرز المهر «كريادرس» كأحد الخيول الأكثر تطوراً في اسطبلات «غودولفين» في أستراليا.

وعلق مدرب غودولفين جيمس كمنغز على حظوظ خيول الاسطبل الأزرق، وقال في تصريحات صحافية: «فليت» في جاهزية عالية في الوقت الحاضر، وتخوض هذا السباق وهي في مستواها الأعلى، وسبق لها في مشاركتها الأخيرة الفوز على «إليغيتر بلاد» الأعلى تصنيفاً والمرشح الأبرز.

وأضاف: بطلة الأوكس «كوليت» قدمت مستوى رائعاً في مشاركتها الأخيرة، وأبدت منذ ذلك الحين تحسناً مستمراً في الأداء، ونتطلع إلى أن تكون مشاركتها مسك ختام موسمها الحالي والحفاظ على سرعتها لسباقات الخريف المقبل.

واختتم: فاز «كريادرس» في أربع مناسبات، وهذا السباق بمثابة النقلة المهمة في مسيرته، خصوصاً أن الجواد يتطور بسرعة كبيرة، وربما تكون الأرضية ملائمة له تماماً بالنظر إلى قدراته في السباق، وأعتقد أن وجوده هنا سيضفي قدراً من الإثارة والترقب، خصوصاً أنه سينافس على أرضية ثقيلة بعد سبعة أيام من مشاركته السابقة.

- «فليت» و«كوليت» و«كريادرس» تطمح للفوز بلقب ثالث أغلى السباقات الأسترالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news