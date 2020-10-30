4 لاعبين مؤثرين يفتقدهم بني ياس أمام خورفكان

المصدر: معاذ كمبال ■أبوظبي

يستقبل فريق بني ياس في الساعة التاسعة من مساء اليوم ضيفه خورفكان على استاد الشامخة، ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء سيتوجب على «السماوي» التغلب على ظروفه المتمثلة في الغيابات المتوقعة بداعي الإصابة، التي تشمل غياب أربعة من اللاعبين المهمين والمؤثرين في التشكيلة، في وقت يأمل فيه الفريق في تحقيق الفوز للبقاء في صدارة الترتيب بالوصول إلى النقطة التاسعة.

وسيغيب عن تشكيلة «السماوي» في اللقاء قائد الفريق فواز عوانة، وسلطان الشامسي، وجواو بيدرو، ومحمد حمدان، بداعي الإصابة، ما سيفرض على المدرب الروماني، دانيال إيسايلا، واقعاً صعباً خلال المواجهة يجبره على تغيير خطته.

وقال إيسايلا في المؤتمر الصحافي قبل المباراة في حديثه عن أداء فريقه، والصعوبات التي تواجههم خلال المباريات: «في كرة القدم من الصعب أن تتوقع ما قد يحدث خلال مجرياتها، فلكل مباراة ظروفها، لذلك يجب أن تلجأ إلى الخطة البديلة».

في المقابل، لا بديل أمام فريق خورفكان، صاحب المركز الـ11 من دون رصيد، سوى تحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل التعويض، إذ إن الفريق لم يظهر بصورة جيدة في المواجهتين السابقتين، وكبدتاه الخسارة التي يتوجب عليه تفاديها مجدداً حتى لا يضل الطريق.

من جهته، قال لاعب بني ياس، خميس الحمادي، إن «السبب وراء تألقهم في الموسم الحالي، الذي مكنهم من الفوز في الجولتين الماضيتين، يعود إلى التشكيلة المناسبة التي وصل إليها مدرب الفريق»، وقال في المؤتمر الصحافي إن «الفريق أصبح لديه حلول في الملعب، تتمثل في القدرة على وصول الكرة إلى المهاجمين بسلاسة».

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