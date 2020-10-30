العين والجزيرة في نصف نهائي كأس الطائرة اليوم

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

تستضيف صالة نادي النصر، في الساعة السابعة من مساء اليوم، المواجهة الأولى لنصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة بين العين ومنافسه الجزيرة.

وكان العين تأهل لهذا الدور على حساب حتا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد جاءت نتائجها 25-21 و25-15 و19-25 و25-20، بينما بلغ الجزيرة المربع الذهبي على حساب الوصل بالنتيجة نفسها.

وجاءت نتائج الأشواط 25-20 و23-25 و25-18 و20-25 و15-12، وستجمع مباراة نصف النهائي الثانية شباب الأهلي والنصر غداً.

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