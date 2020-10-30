العروبة يبحث عن التأهل أمام دبا في «تمهيدي الكأس»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يسعى فريق العروبة إلى حسم تأهله إلى دور الـ16 في مسابقة كأس رئيس الدولة، وذلك حين يخوض مباراة الجولة الرابعة للتصفيات التمهيدية، في الساعة الخامسة إلا عشر دقائق مساء اليوم، أمام مضيفه دبا الفجيرة.

ويعد العروبة الأقرب لخطف البطاقة الأولى، ويبلغ رصيده ست نقاط، بينما يمتلك دبا أربع نقاط.

وتعد مواجهة دبا والعروبة من أهم مباريات المجموعة الثانية، بينما سيعزز التعادل من حظوظ العروبة في التأهل، بانتظار بقية النتائج، إذ بجانب دبا، يملك فريق مصفوت حظوظا للتأهل. ومن المتوقع أن تكون المباراة صعبة على العروبة، بالنظر إلى قوة «النواخذة».

وفي مباراة ثانية يلتقي الذيد مع مسافي في مباراة تحصيل حاصل، حيث ينشد الفريقان الفوز الرسمي الأول، وتقام المباراة على ملعب البطائح.

وتستكمل مباريات الجولة، مساء غد، بإقامة ثلاث مباريات لحساب المجموعة الأولى، ويلعب فيها الحمرية مع التعاون، ويحل البطائح ضيفاً على دبا الحصن، ويستضيف الإمارات على ملعبه نادي العربي.

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