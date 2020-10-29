التوغولي مالابا يشغل تفكير كايزر وخط دفاع الجزيرة

المصدر: أحمد طارق ومحمد فاضل - دبي

سيخوض الجزيرة مواجهة سهلة نظرياً عندما يستضيف اتحاد كلباء على استاد محمد بن زايد الساعة 6:15 في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، وذلك من خلال فارق الإمكانات الذي يصب في مصلحة «فخر أبوظبي»، بينما على أرض الواقع لن تكون المباراة سهلة، خصوصاً في ظل الغيابات المؤثرة التي يعانيها الفريق، وأبرزها غياب عمر عبدالرحمن. في المقابل سيكون المهاجم التوغولي مينيل مالابا أكثر ما يشغل تفكير المدرب الهولندي مارسيل كايزر وخط دفاع الجزيرة.

ويعد مالابا أخطر لاعبي كلباء، وهداف الفريق في الموسم الماضي برصيد 16 هدفاً، إذ أحرز خمسة أهداف في خمس مباريات خاضها أمام الجزيرة، بواقع ثلاثة أهداف في الموسم الماضي، بإحرازه هدفاً في الدوري وهدفين في كأس الخليج العربي، بينما افتتح الموسم الحالي بإحراز هدفين في ذهاب الدور الأول من كأس الخليج العربي.

ولا تقتصر متاعب مارسيل كايزر على كيفية إيقاف مالابا، لكن يواجه المدرب الهولندي صعوبات كبيرة في اختيار اللاعبين في خط الدفاع، خصوصاً عقب طرد المغربي محمد ربيع في المباراة الماضية أمام الظفرة، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية كل من محمد العطاس والمدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش، بينما يستمر غياب حارس المرمى الدولي علي خصيف.

ويأمل الجزيرة أن يحقق أول فوز له في الدوري، بعدما أخفق في أول جولتين، بالتعادل خارج أرضه مع النصر بهدف لكل فريق، كما تعادل بالنتيجة ذاتها أمام الظفرة.

من جهته يخوض اتحاد كلباء المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز الأول له في الدوري على حساب عجمان في الجولة الماضية، بهدف دون رد أحرزه مالابا، كما يسعى إلى تأكيد تفوقه على الجزيرة، بعدما انتصر في لقاء الفريقين في افتتاح الموسم بكأس الخليج العربي 2-1.

للإطلاع على تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

الغيابات

الجزيرة:

عمر عبدالرحمن وعلي خصيف ومحمد ربيع.

اتحاد كلباء:

لا يوجد.

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