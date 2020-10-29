أحمد الغيص: لاعبو «الهواة» لا يحظون بفرصة الانضمام إلى المنتخب مهما تألقوا

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قال لاعب فريق دبا الفجيرة، أحمد الغيص، إن «لاعبي أندية الهواة في الدرجة الأولى، لا يحصلون على فرصة للانضمام إلى المنتخب الوطني لكرة القدم، مهما تألقوا، والأسباب عديدة». وأشار الغيص، في حديث لـ«الإمارات اليوم» إلى أن أندية الهواة تضم العديد من اللاعبين المميزين، لكن لا يحظون بأي متابعة.

وأشار: «الكثير من الموهوبين، وبمستوى يوازي لاعبي دوري الخليج العربي، لا يتابعهم الإعلام، ولا لجنة المنتخبات، أو الجهازان الفني والإداري للمنتخب». وأضاف الغيص (26 سنة): «كنت قريباً من تحقيق هذه الأمنية، عندما كان دبا يلعب في المحترفين قبل ثلاثة مواسم، ومازلت أتطلع إلى ذلك في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى».

وعن مشوار فريقه في الدرجة الأولى، قال: «تركيزنا الأكبر، حالياً، على تحقيق العودة إلى دوري الخليج العربي، وقد استعددنا لذلك بشكل بارز». وقال إنه سعيد، كذلك، باستعادة مركزه مع المدرب المصري طارق السيد، حيث عاد إلى اللعب كجناح. وتابع: لدينا حالياً فريق جيد، يتمتع بدكة احتياط مميزة، ونخبة من لاعبي الخبرة والشباب، ومنهم لاعب العين والوحدة السابق محمد سالم الظاهري، وآخرون مميزون، وسيكون للفريق شأن كبير. وعن سبب عدم التحاقه بأحد أندية المحترفين، قال: ظروف عملي وعشقي لتمثيل النواخذة حالت دون ذلك.

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