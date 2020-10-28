رازوفيتش: جدول الدوري جاء قاسيا على الوحدة

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

أعلن مدرب الوحدة، رازوفيتش، أن "جدول الدوري جاء قاسيا على فريقه"، حينما أوقعه في مواجهتين متتاليتين من العيار الثقيل أمام الشارقة ثم شباب الأهلي. وقال اليوم في المؤتمر الصحافي قبل لقاء شباب الأهلي الجمعة المقبل: سنلعب في الجولة الثالثة أمام منافس منظم للغاية في امتداد للمباريات القوية التي يلعبها الوحدة في هذه الفترة من بطولة الدوري، لكني متفائل للغاية، اذ يجب أن نقاتل منذ الدقيقة الأولى ونبذل جهداً يفوق الـ100%".

وأضاف: "نحن حالياً أمام إشكالية واضحة لدينا بعض الغيابات المهمة للاعبين أساسيين، لكني مؤمن للغاية بالعناصر الشابة الموجودة في الفريق وسيحصلون على الفرصة في المباراة، وعليهم أن يثبتوا قدراتهم وامكانياتهم".

وحول موقف المصابين ومن بينهم خميس إسماعيل، قال: مازال أمامنا 48 ساعة قبل المباراة سنرى إلى أين يتجه المُصابون". وعن تأثير العامل البدني على لاعبي الوحدة، أوضح: لم أكمل أكثر من ستة أسابيع على تدريب الفريق، وبالتأكيد العامل البدني مهم لانه في الأخير يؤثر على ذهنية اللاعبين، دائما ما أتسأل اذا كان على اللاعبين أن يؤدوا بصورة قوية لـ75 دقيقة، فلماذا لا يفعلوا نفس الأمر على مدار دقائق المباراة كاملة، لازال لدينا الفرص كبيرة لان بطولة الدوري مازالت في بدايتها".

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