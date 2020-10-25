«رئاسة الدراجات» بين منصور بوعصيبة ونورة الجسمي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تتجه أنظار عشاق لعبة الدراجات، اليوم، إلى نادي الشطرنج في الشارقة، حيث الموعد مع انتخابات جديدة لمجلس إدارة اتحاد اللعبة لمدة أربع سنوات 2020-2024، وذلك بعد أن اكتفى الرئيس الحالي، أسامة الشعفار، بالسنوات الثماني التي قضاها في رئاسة الاتحاد.

وينحصر الصراع على مقعد الرئاسة، بين مرشح نادي شباب الأهلي، نجم منتخب الدراجات السابق، منصور بوعصيبة، وكذلك مرشحة نادي النصر، نورة الجسمي. ويطمح الاثنان إلى إقناع الجمعية العمومية للعبة ببرنامجيهما الانتخابيين، والفوز بمقعد الرئاسة.

وتجرى الانتخابات الساعة الرابعة عصراً، وتديرها لجنة الانتخابات برئاسة محمد العامري، المدير التنفيذي لنادي الوصل. وتتألف الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات من 15 نادياً: الشارقة، شباب الأهلي، النصر، أبوظبي للدراجات، دبا الحصن، العربي، مليحة، الحمرية، مصفوت، التعاون، الرمس، الجزيرة الحمراء، مسافي، خورفكان والفجيرة.

يذكر أنه تم اعتماد أسماء المرشحين لعضوية المجلس الجديد، حيث يتشكل من سبعة أعضاء، بينهم الرئيس، بالإضافة إلى مقعد النساء. وهم: ياسر الدوخي (الشارقة)، حارب آل علي (الجزيرة الحمراء)، نايف المنصوري (مسافي)، عبدالله الكعبي (مصفوت)، محمد القبيسي (نادي أبوظبي)، وخليفة بن عمير (العربي). وعن العنصر النسائي: اليازية السويدي (الحمرية)، وخلود الظاهري (الفجيرة).

منصور بوعصيبة (شباب الأهلي)

■ بكالوريوس الهندسة الإلكترونية والكهربائية تخصص الاتصالات – كلية الاتصالات للهندسة.

■ المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء).

■ نجم سابق للدراجات من عام 1984 إلى 1998.

■ مدير عام فريق سكاي دايف للدراجات من 2014 إلى 2017.

■ عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في شباب الأهلي، والمسؤول عن لعبة الدراجات منذ 2018.

■ اجتاز دورات خاصة في تحكيم الدراجات والتدريب.

■ شغل منصب أمين السر لاتحاد الدراجات من 2005 إلى 2008.

■ بطل الخليج (1994 - 1995 - 1996)، وبطل الإمارات في الناشئين والشباب والكبار.

■ مثل المنتخب وحقق إنجازات عدة، وشارك في أولمبياد برشلونة 1992.

البرنامج الانتخابي

■ جعل الاتحاد الجهة المسؤولة عن جميع أنشطة اللعبة، ومخطط للارتقاء بمستوى المنتخبات.

■ خارطة طريق للمسابقات المحلية، وإنشاء مركز إقليمي للموهوبين.

■ بناء شراكات مع الجهات الرياضية، لنشر ثقافة استخدام الدراجات.

■ العمل على إنشاء مراكز تدريب حسب التوزيع الجغرافي.

■تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي في عمل الاتحاد، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

نورة الجسمي (النصر)

■ بكالوريوس في إدارة نظم المعلومات (جامعة زايد).

■ مدير أول نظم وسياسات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

■ عملت في التسويق بالمجلس السابق.

■ ترأست اللجنة النسائية سابقاً.

■ الإشراف على تنظيم أول طواف نسائي دولي في الشرق الأوسط.

البرنامج الانتخابي

■ مواصلة دعم الأندية وتنمية موارد الاتحاد المالية.

■ الاهتمام بالكوادر الوطنية وتنظيم الدورات الفنية.

■ العمل على إنشاء مركز تدريب دولي، بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية.

■ تطوير سباقات الدوري المحلي، وإدراج سباقات جديدة.

■ العمل على إعداد منتخبات وطنية قوية.

■ دعم نشر لعبة الدراجات للسيدات، وتشجيع الأندية على تكوين فرق خاصة لهن، واستضافة النسخة الثانية من طواف دبي النسائي 2021.

■ مراجعة وتطوير اللوائح بما يتماشى مع القوانين الدولية للعبة وظروف الأندية.

■ تنظيم واستضافة بطولات مجلس التعاون الخليجي والبطولة العربية للمضمار.

■ استحداث بطولات محلية،لتوسيع قاعدة المشاركة في اللعبة.

الانتخابات تقام في نادي الشطرنج بالشارقة الساعة 16:00.

اليازية السويدي وخلود الظاهري تتنافسان في المقعد النسائي.

«العمومية» مدعوة اليوم لانتخاب أعضاء المجلس السبعة للدورة 2020-2024، بمن فيهم المقعد النسائي.

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