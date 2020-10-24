ختام بطولة أبوظبي لصيد الأسماك بمشاركة 150 متسابقة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أختتمت أمس، مسابقة صيد الأسماك للسيدات بأبوظبي في نسختها الثالثة، التي تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وأقيمت على هامش احتفالات الأكاديمية بالذكرى العاشرة على تأسيسها وسط احترازات واشتراطات وقائية مشددة ضمنت سلامة جميع المشاركات على متن القوارب خلال فترة التحدي بمنطقة كاسر الأمواج.

وقال بيان صحافي: «انطلق السباق بعد تجمع القوارب المشاركة في مقر نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية في السادسة والنصف صباحاً بمشاركة 150 متسابقة من 42 فريق، واحرزت رانيا عبدالماجد المركز الأول بالحصول على الوزن الأعلى، في حين احتلت المركز الثاني فاطمة الحمادي، وجاءت في المركز الثالث فاطمة الصيقل».

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