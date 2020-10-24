يوسف جابر ينقذ شباب الأهلي من الخسارة أمام العين

المصدر: أحمد طارق - دبي

أنقذ يوسف جابر شباب الأهلي من الخسارة أمام العين، لينتهي "الكلاسيكو" بالتعادل بهدف لكل فريق، على استاد راشد في دبي، في ختام مباريات الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، ويرفع كل فريق رصيده إلى أربع نقاط.

جاء الشوط الأول سريعاً من الفريقين، مع أفضلية نسبية من جانب شباب الأهلي، الذي كاد أن يتقدم بالهدف الأول مبكراً ولكن البرازيلي كارلوس إدواردو أهدر فرصة سهلة داخل منطقة الجزاء ولعب الكرة برأسه بجوار القائم (7).

من جهته اعتمد العين على انطلاقات المهاجم التوغولي لابا كودجو الذي هدد دفاع شباب الأهلي من خلال مهاراته الكبيرة، أما أول فرصة لـ "الزعيم" كانت عن طريق محمد عبدالرحمن الذي سدد كرة قوية تصدى لها ماجد ناصر (17).

في المقابل كان لاعب الرأس الأخضر، هيلدون راموس أنشط لاعبي شباب الأهلي، ولكنه أهدر من فرصة محققة والأمر نفسه بالنسبة إلى عبدالعزيز هيكل، بينما أنقذ خالد عيسى مرماه من فرصة خطرة عن طريق البرازيلي إيغور خيسوس (42).

أما الشوط الثاني شهد بداية قوية من العين، الذي هدد مرمى شباب الأهلي أكثر من مرة، قبل أن يحرز لابا كودجو الهدف الأول في الدقيقة 55 بعدما تلقى كرة عرضية جميلة من بندر الأحبابي، وحولها المهاجم التوغولي برأسه في المرمى.

ورغم التقدم العيناوي ولكن واصل "الزعيم" أفضليته من دون ردة فعل من شباب الأهلي، وأهدر الأنغولي ويلسون إدواردو فرصة لا تضيع من انفراد تصدى لها ماجد ناصر (66).

ونشط شباب الأهلي في آخر 20 دقيقة من المباراة، بعدما تحرك الأرجنتيني كارتابيا والبرازيلي لياندرو، بينما سدد الأوزبكي غانييف تسديدة قوية أخرجها خالد عيسى إلى ركلة ركنية، قبل أن يحرز يوسف جابر هدف التعادل عندما ارتقى إلى كرة عرضية لعبها غانييف، وحولها برأسه في المرمى (75)، لتنتهي المباراة بالتعادل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news