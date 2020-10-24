البطائح يهزم التعاون ويتصدر «تمهيدي الكأس»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تغلب فريق البطائح على ضيفه التعاون 3-2، أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، مستفيداً من تعادل الحمرية مع الإمارات دون أهداف، وتعادل العربي مع دبا الحصن 1-1، ليصبح رصيد الإمارات خمس نقاط والحمرية أربع نقاط، ودبا الحصن نقطتين والتعاون دون نقاط.

وتمكن البطائح من قلب تأخره 1-2، إلى الفوز 3-2، وسجل له جاسم محمد (9)، وهيثم المطروشي (66)، والبرازيلي إيريك دانييل (90+3)، وسجل هدفي التعاون البرازيلي فيليب فيديليس (18، و33).

وواصل دبا الحصن نزيفه للنقاط، مكتفياً بهدف التعادل الذي سجله اللاعب الغاني باسيرو الحسن (48)، بينما سجل للعربي البرازيلي فينيكيوس لويس (85).

من جهة أخرى، تختتم الجولة الثالثة مساء اليوم، بإقامة مباراتين عند الساعة الخامسة إلا خمس دقائق، ويلعب فيها مصفوت مع دبا الفجيرة، والعروبة مع الذيد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news