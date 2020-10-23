كايو: أضعنا هجمات عديدة والحظ لم يقف مع خورفكان

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

وصف مدرب خورفكان، البرازيلي كايو زاناردي، فريقه بالطرف الافضل في المباراة التي خسرها امام النصر بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات دوري الخليج العربي، مساء اليوم، الا ان الحظ لم يقف مع فريقه بعد عدد الهجمات التي أضاعها لاعبوه امام مرمى النصر، مبينا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: أجرينا عدة تبديلات اضطرارية وتكتيكية لتغيير النتيجة لكن ذلك لم يكن كافيا فيما أسهمت مشاركة حبيب الفردان مؤثرة للفريق المنافس مبينا ان فريقه واجه فريقين مرشحين للبطولة، وراض عن أداء الفريق في هاتين المباراتين.

كرونوسلاف سعيد للنقاط

اكد مدرب النصر الكرواتي كرونسلاف بان الفوز على خورفكان بهدف نظيف والاداء الذي قدمه اللاعبين يعطي انطباع بان العميد سيكون له شأن كبير في نهاية مشوار البطولة مؤكدا ان التغييرات التي اجراها كانت ناجحة واهمها بمشاركة حبيب الفردان

وقال كرونوسلاف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة واجهنا فريقا صعبا والمباراة اتسمت بالشد العصبي والنرفزة ووصف المدرب لاعبه تيغالي بانه لاعب وهداف من طراز عال ومن المؤكد سيستعيد قدرته التهديفية تدريجيا وختم من المهم نيل النقاط الثلاث في مباراة اليوم تمهيدا للاستعداد للمباريات المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news