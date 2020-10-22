ليما ومينديز ونيريز يعيدون الوصل إلى سكة الانتصارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تغلب فريق الوصل اليوم على كل المعوقات، وخاصة الطرد الذي تعرض له مبكرا بعد خروج سالم العزيز ببطاقة حمراء، في مباراة مضيفه حتا ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، واستطاع انتزاع فوز مثير ومهم للغاية في دقيقتين. وتعرض حتا لهزيمة ثانية أخرى، عمقت من أزمة النتائج للفريق، وستضاعف من الضغوط على مدربه اليوناني كونتيس في المباريات المقبلة. ويعتبر هذا الفوز مهم للغاية للوصل، خاصة وأنه يأتي أياما بعد الخسارة المريرة من بني ياس 4-1، ثم بعد إقالة مدربه الروماني ريجيكامب، بينما دشن المدرب سالم ربيع أولى مبارياته مع الفريق بالفوز.

وشهدت المباراة أسرع حالة طرد، بعد أن حصل لاعب الوصل سالم العزيزي على البطاقة الحمراء في الدقيقة الأولى من عمر المباراة. وسجل للوصل ليما في الدقيقة 10، ثم رونالدو مينديز (55)، بينما تكفل نيريز بالهدفين الثالث والرابع (86 و88)، بينما سجل لحتا عبدالله عبدالقادر (37) وسعيد جاسم (68).

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