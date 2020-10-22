الجريحان حتا والوصل في مباراة تصحيح المسار

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يستضيف حتا، اليوم، فريق الوصل في انطلاق مباريات الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، الساعة 6:15. وتقام المباراة على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، في مباراة صعبة على الفريقين الجريحين، وذلك بعد أن تعرضا لهزيمتين قاسيتين في الجولة الأولى.

وكان الوصل خسر أمام بني ياس بنتيجة 4-1، وأدت هذه الخسارة إلى إقالة مدرب الوصل، الروماني ريجيكامب، في أول رحيل لمدرب في دوري الخليج العربي للموسم الجديد، بينما تلقى حتا خسارة قاسية من فريق الوحدة بنتيجة 6-صفر، في مباراة كانت صعبة وقاسية جداً على فريق حتا، وعلى معنويات لاعبيه.

وحاول مدرب فريق حتا، كونتيس، خلال المؤتمر الصحافي، التأكيد على أهمية العمل ونسيان الخسارة الماضية، وجدد ثقته باللاعبين والفريق، مؤكداً أن الفريق يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، وقد حدثت بعض الأخطاء التي حاول التعامل معها، خلال الفترة الماضية، منذ الخسارة الماضية أمام الوحدة.

وقال المدرب: «شاهدنا في الجولة الأولى العديد من النتائج الغريبة، وسنشاهد ذلك مجدداً الفترة المقبلة، بسبب اختلاف وقت الإعداد وطريقته من فريق إلى أخر، ولكن بعد أربع أو خمس مباريات سيكون الفريق جاهزاً بالتأكيد للمباريات».

وقال لاعب حتا، عبدالله عبدالقادر، في تصريح صحافي: «الخسارة بالستة غيرت حساباتنا، وسنسعى لمصالحة جمهورنا»، في المقابل أكد لاعب الوصل، فابيو ليما أن «الإمبراطور» يخوض مباراة حتا بهدف تحقيق الفوز، وتعويض الخسارة التي تكبدها أمام بني ياس، وشدد على أنهم يقدمون كل الدعم للمدرب، سالم ربيع، حتى ينجح في مهمته.

عبدالله عبدالقادر:

«الخسارة بالستة غيّرت حساباتنا، وسنصالح جمهورنا».

ليما:

«سنسعى للتعويض، وسندعم المدرب سالم ربيع».

الغيابات:

حتا:

فارييس، عيسى سانتو،

عبدالله كاظم وعبدالله خميس.

الوصل:

لا يوجد.

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