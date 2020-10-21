اعتماد القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات اتحاد الدراجات غداً

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف مرشح نادي شباب الأهلي لمقعد رئاسة اتحاد الدراجات في الانتخابات المقبلة، منصور بوعصيبة، عن رغبته في إنشاء مركز إقليمي للموهوبين من اللاعبين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي.

وكانت لجنة الانتخابات الخاصة باتحاد الدراجات، برئاسة محمد العامري، قد اعتمدت يوم الأحد المقبل موعداً للجمعية العمومية الانتخابية، في مقر نادي الشارقة للشطرنج، وتصدر لجنة الطعون، اليوم، قرارها في الطعن المقدم من المرشح أحمد المطيوعي، الذي تم استبعاده بسبب المؤهل الدراسي، وستعلن لجنة الانتخابات القائمة النهائية للمترشحين غداً.

وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «أهدف في برنامجي الانتخابي إلى جعل الاتحاد الجهة المسؤولة عن جميع أنشطة رياضة الدراجات في الدولة، والتخطيط طويل المدى للارتقاء بالمنتخبات الوطنية، مع توفير كل المتطلبات لها، ورسم خارطة طريق جديدة للمسابقات المحلية لتحقيق متطلبات مستقبلية، والعمل على تنظيم السباقات الدولية بأنواعها، التي تناسب البيئة الإماراتية ضمن أجندة الاتحاد الدولي».

وأضاف: «أسعى أيضاً إلى جعل بيئة رياضة الدراجات آمنة للممارسين، مع زيادة أعداد الممارسين بالأندية، والترويج الإعلامي لمسابقات وأنشطة الاتحاد، إضافة إلى تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي في عمل وأنشطة الاتحاد، وبناء الشراكات مع الجهات الرياضية لنشر ثقافة استخدام الدراجات».

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