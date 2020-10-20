صحيفة أرجنتينية تسلط الضوء على دوري أكاديميات الكرة في دبي

المصدر: جوني جبور - دبي

أولت صحيفة "أوليه"، أحد أبرز الصحف الرياضية في الأرجنتين، اهتمامها بدوري الأكاديميات في دبي، المقام تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، حيث أبرزت الصحيفة، انتصار أكاديمية "آفا" التابعة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، على أكاديمية برشلونة بنتيجة "6-2"، والظفر بلقب دوري أكاديميات الناشئين.

وقالت الصحيفة: "تنافس أرجنتيني إسباني جرى بدبي، نجح من خلاله فريق أكاديمية "أفا" بدبي التابع لاتحاد الكرة الأرجنتيني، ويعد الفرع الأول خارجياً لها خارج الحدود، بالفوز على حساب فريق "أكاديمية برشلونة"، مما يؤكد النقلة النوعية الكبيرة التي بدأت في الظهور على لاعبي "آفا" منذ الاتكال على التكنولوجيا الحديثة في تحليلي وتطوير أداء اللاعبين من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تمثل ركيزة أساسية في صناعة نجوم الكرة المستقبليين".

وأفردت الصحيفة في مقالها، تصريحات للمدير العام لأكاديمية (HITS) المستضيفة لمقر أكاديمية "أفا" بدبي، المهندس عمر المصري، أكد خلالها أن التطور السريع للاعبي الأكاديمية هو نتاج لسرعة العمل في استخدام التقنيات الحديثة المقدمة من قبل الاتحاد الأرجنتيني، من خلال تثبيت شرائح في أحذية اللاعبين، تتيح للأجهزة الفنية معرفة نقاط الضعف والقوة التي يجب العمل عليها بهدف تطوير مهاراتهم، الأمر الذي سيكون له التأثير الكبير على أرض الواقع في تطوير الكرة الإماراتية في المستقبل القريب"، مشيراً إلى أن تكنولوجيا تحليل البيانات، باتت تهيمن على آليات صناعة منتخبات المستقبل، ليس في كرة القدم فحسب، بل في كافة الرياضات الأخرى.

وتناولت "أوليه" تصريحات ممثل أكاديميات "آفا" في الشرق الأوسط محمد النجار، وقال فيها: "البناء في قطاع الناشئين يمثل الهاجس الأكبر لكافة اتحادات الكرة في العالم، ونتطلع في أكاديمية (آفا) أن تحقق فائدة قصوى في نقل الخبرات الأرجنتينية إلى هذه المرحلة السنية، بهدف رفد أندية الإمارات بالعناصر الشابة والموهوبة القادرة على صنع الفارق في مستقبل اللعبة".

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