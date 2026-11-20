قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل "هدفاً أساسياً وضرورياً"، واصفاً إيران بأنها "أكبر دولة راعية للإرهاب" في العالم.

وحذر فانس من أن طهران قد تستخدم السلاح النووي "كأداة للابتزاز"، أو لشن هجوم "يقتل آلافاً، وربما مئات الآلاف من الأبرياء".

وفي ما يتعلق بالموقف من خيار الحرب على إيران، أكد فانس أن الرئيس دونالد ترامب هو "صاحب القرار" في هذه المسألة، مضيفاً أن مهمته تتمثل في دعمه.