«أديب» بطلاً لـ «شامبيون ستيكس» في ختام موسم سباقات الخيل البريطاني

المصدر: جوني جبور - دبي

توج الجواد «أديب»، المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب وليام هاغس، بطلاً لسباق «شامبيون ستيكس»، المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1»، الذي جرى أمس لمسافة 2000 متر في الشوط الخامس والرئيس، في ختام موسم سباقات الأبطال البريطاني، وأقيم على مضمار «اسكوت» العريق.

وأضاف الجواد «أديب»، البالغ من العمر ست سنوات، فوزه الـ11 في عالم سباقات الخيل العالمية، ضمن سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، عقب تألقه ربيع العام الجاري في السباقات الأسترالية، وتحقيق الفوز مارس الماضي في سباق «زانفت ستيكس»، الذي أقيم على مضمار «روزهيل» في مدينة سيدني، وأعقبه في شهر أبريل بانتزاع لقب «كويت إليزابيث ستيكس» في ثاني أيام سباقات «خريف راونديك».

وعرف الفارس توم ماركواند كيفية وضع الجواد «أديب» على مقربة من خيول المقدمة، خلال المراحل الأولى للشوط، قبل الانقضاض على الصدارة في الأمتار الـ500 الأخيرة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و12 ثانية و29 جزءاً من الثانية، بفارق الطولين ونصف الطول عن الجواد الفرنسي «إسكاليتي» المملوك لـ«جان كلود سيرول»، بإشراف المدرب جي رينيري، والذي تولى قيادته جان بيير تشارلز للمركز الثاني، ليذهب المركز الثالث لحاملة لقب نسخة العام الماضي الفرس «ماجيكال» المملوكة لـ«داريك سميث والسادة ماغنير وميشيل تابور»، بإشراف المدرب الإيرلندي الخبير أبدين أوبراين، وقيادة الفارس ريان مور.

وفي بقية نتائج الأشواط، افتتح الجواد «تروشان» المملوك لـ«بارلي ليسون» بإشراف المدرب آلان كينغ أول انتصارات اليوم الختامي، بعد أن قادته الفارسة هولي دويل للفوز بلقب شوط «برتيش شامبيون لونغ ديستانس كاب» لمسافة 3200 متر، لتعاود الفارسة هولي التألق بقيادتها الجواد «غلين شيل» المملوك لـ«هامبتون رايسنغ» وإشراف المدرب أرشي واتسون، لتحقيق الفوز بلقب الشوط الثاني «بريتش شامبيون سبيرنت ستيكس» للفئة الأولى الذي جرى لمسافة 1200 متر، ولتقبض المهرة الفرنسية «وندرفل تونايت» المملوكة لـ«كريستوفير رايت»، بإشراف المدرب ديفيد منيسير، وقيادة الفارس وليام بيوك، على لقب الشوط الثالث «بريتش شامبيون» للمهرات والأفراس «جروب 1» لمسافة 2400 متر.

وعاند الحظ المهر «بالاس بيير»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب جون غوسدن وقيادة الفارس فرانكي ديتوري، حينما اكتفى «بالاس بيير» بالمركز الثالث في سباق «كوين إليزابيث الثانية ستيكس»، المخصص لخيول «جروب 1» لمسافة 1600 متر، والذي توج بلقبه الجواد «ذا ريفننت» بشعار «الأصايل ريسينج»، وتولى قيادته الفارس الفرنسي بيير تشارلز بودوا.

«بيفواك» وصيفاً في «ذا إيفرست» الأسترالي

أكد جواد غودولفين «بيفواك»، بإشراف المدرب جيمس كمنغز، موقعه ضمن خيول الصفوة في سباقات السرعة الأسترالية، حينما قدم أمس عرضاً قوياً، وحل ثانياً في سباق «ذا إيفرست»، الذي يعد أغنى السباقات على المضامير العشبية في العالم، والبالغ إجمالي جوائزه 15 مليون دولار أسترالي، وأقيم على مضمار راونديك في مدينة سيدني.

وأنهى «بيفواك»، بقيادة الفارس غلين بوس، السباق الذي جرى لمسافة 1200 متر، بفارق 2.5 طول خلف البطل الفائز «كلاسيك ليجند» المملوك لـ«كيه كيه هاو»، بإشراف المدرب ليس بريدج، والذي تولى قيادته الفارس كيرين ماكفوي، لإنهاء السباق وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و8 ثوانٍ و27 جزءاً من الثانية.

«أديب» أنهى السباق بفارق الطولين ونصف الطول، عن الجواد الفرنسي «إسكاليتي».

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