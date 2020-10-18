الوافدون الجدد يقودون شباب الأهلي إلى الفوز على اتحاد كلباء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

واصل شباب الأهلي تفوقه، في المواجهات المباشرة مع اتحاد كلباء، وتمكن من الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما، أمس، في ملعب كلباء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الخليج العربي.

وشهدت المباراة تفوق الوافدين الجدد في شباب الأهلي، إذ سجل لفرسان دبي البرازيليان إيغور خيسوس وكارلوس إدواردو، فيما سجل الهدف الثالث وليد حسين، الذي هز الشباك للمرة الأولى منذ ثماني سنوات في الدوري.

وسيطر شباب الاهلي على مجريات المباراة، لدرجة أن حارس مرماه، ماجد ناصر، لم يشعر بالقلق من هجمات اتحاد كلباء إلا في حالات بسيطة لنجاح خط الدفاع في الحد من محاولات أخطر لاعبي اتحاد كلباء التوغولي مالابا، بينما ظهر لاعب شباب الأهلي البرازيلي إدواردو كأفضل لاعب في المباراة أداء، فضلاً عن تسجيله لهدف جميل.

وافتتح شباب الاهلي تسجيل الأهداف مبكراً، عن طريق البرازيلي إيغور خيسوس، الذي نجح في هز شباك النمور، مستفيداً من كرة عرضية وصلته من عبدالعزيز هيكل في الدقيقة الرابعة.

وكان التهديد الأول لاتحاد كلباء من خلال كرة رأسية للاعب منصور عباس البلوشي، سددها قوية كان لها ماجد ناصر بالمرصاد (11)، بعد ذلك اندفع لاعبو اتحاد كلباء للعب في منتصف ملعب شباب الاهلي، بعد أن غير مدرب اتحاد كلباء، الاوروغوياني خورخي دا سيلفا، أسلوب اللعب بثلاثة مهاجمين واعتماده على الهجمات من الجانبين، وهو الأمر الذي كلفه سيلاً من الهجمات المرتدة التي بسببها تعرض لاعب اتحاد كلباء سلطان الزعابي للطرد، بعد عرقلته للبرازيلي إدواردو، ليلعب اتحاد كلباء بـ10 لاعبين بداية من الدقيقة 22.

واستفاد شباب الأهلي سريعاً من النقص العددي، وسجل الهدف الثاني عن طريق إدواردو في الدقيقة 24، بعد متابعته لتسديدة زميله إيغور خيسوس المرتدة من حارس مرمى كلباء جمال عبدالله، الذي تصدى مرة أخرى لكرة رأسية للاعب البرازيلي كارتابيا (31).

وطالب لاعبو شباب الأهلي حكم المباراة، حمد علي يوسف، باحتساب ركلة جزاء، بعد تعرض إدواردو للعرقلة (56)، إلا أن الحكم لم يحتسب شيئاً،

وحاول عبدالعزيز هيكل الوصول إلى مرمى النمور بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ذهبت أعلى العارضة (63)، قبل أن يسدد كارتابيا إلى جانب قائم اتحاد كلباء (72)، وقبل أن يتمكن شباب الاهلي من تسجيل الهدف الثالث عن طريق وليد حسين من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، صنعها له كارتابيا (76)، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لشباب الاهلي.

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