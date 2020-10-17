فوز البطائح و العربي في تمهيدي "كأس رئيس الدولة"

المصدر: رأس الخيمة-وام

أختتمت مساء اليوم مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى بفوز العربي على التعاون و البطائح على الحمرية فيما سيطر التعادل الايجابي على مباراة دبا الحصن و الإمارات.

ففي أولى المباريات كانت الإثارة حاضرة في لقاء العربي و التعاون حتى الدقائق الأخيرة بعدما استطاع العربي التقدم في الشوط الأول بثلاثة أهداف جاءت عن طريق باولو داسيلفا في الدقيقة 19 و ثنائية لفارس الجابري في الدقيقتين 29 و 33 وفي الشوط الثاني أدرك التعاون التعادل بهدف لحسين فهد في الدقيقة 61 و ثنائية لمالك أحمد في الدقيقتين 67 و 73 قبل أن ينجح الجابري في ترجيح كفة فريقه العربي بهدف رابع في الدقيقة 96 من بدل الضائع.

و في ثاني اللقاءات عاد " البطائح " من ملعب مضيفه الحمرية بالفوز بفضل هدف لاعبه أحمد جلال في الدقيقة 86 وعلى ملعب دبا الحصن سيطر التعادل الإيجابي على المباراة التي جمعت نادي دبا الحصن مع ضيفه نادي الإمارات بهدف لكل منهما بعدما تقدم دبا الحصن في الدقيقة 76 بهدف سجله اللاعب سيد عواج حتى أدرك اللاعب دييغو دا سيلفا هدف التعادل للإمارات في الدقيقة 80.

و مع نهاية الجولة الثانية واصل نادي الإمارات تصدره للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط يليه بفارق الأهداف العربي " ثانيا " والبطائح " ثالثا " والحمرية " رابعا " وله 3 نقاط و دبا الحصن " خامسا " بنقطة واحدة والتعاون " سادسا " بلانقاط.

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